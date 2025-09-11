Ameninţare cu bombă la sediul Partidului Democrat din Washington

Sediul Partidului Democrat din Washington a fost ținta unei amenințări cu bombă. Incidentul s-a produs la o zi după asasinarea lui Charlie Kirk , un apropiat al administrației republicane. Polițiștii au deschis o anchetă.

Poliția a intervenit joi la sediul Comitetului Național Democrat (DNC) din Washington, în urma unei „amenințări cu bombă”.

Potrivit unei surse federale din domeniul aplicării legii, a fost deschisă o anchetă în urma unui „incident” raportat în clădire. O căutare este în curs de desfășurare, dar până în prezent nu au fost descoperite obiecte suspecte, scrie Le Figaro, conform Mediafax.

Incidentul s-a produs la doar o zi după uciderea prin împușcare a conservatorului Charlie Kirk, un aliat al președintelui Donald Trump. Acesta a fost ucis în timpul unei dezbateri publice, iar unele persoane au vorbit despre un asasinat politic.

