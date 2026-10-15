Americanii vor să controleze activele rusești înghetate în UE. Răspunsul europenilor

Americanii au propus ca europenii să transfere într-un fond controlat de Washington o parte din activele suverane rusești îngheţate, pentru a contribui la relansarea negocierilor de pace în Ucraina. Cea mai mare parte din cele 260 de miliarde de euro se află în Belgia. Propunerea, prezentată de Steve Witkoff și Jared Kushner în timpul discuțiilor de săptămâna trecută de la Miami, a fost respinsă de oficialii europeni. Premierul german Friedrich Merz a reacționat în această dimineață, spunând că este treaba europenilor, și că "noi decidem în privința activelor".

Vladimir Putin ţinând în mână un lingou de aur, în 2011 (imagine de arhivă) - Profimedia

Statele Unite au propus ca țările europene să deblocheze o parte din activele suverane rusești înghețate după invadarea Ucrainei și să le transfere într-un fond controlat de Washington, pentru a relansa negocierile de pace.

Americanii vor deblocarea activelor ruşeşti pentru relansarea negocierilor

Ideea a fost prezentată în timpul discuțiilor de săptămâna trecută de la Miami, la care au participat Steve Witkoff, emisarul special al SUA, Jared Kushner, ginerele lui Trump, și oficiali din Ucraina, Franța, Germania, Regatul Unit, Uniunea Europeană și NATO, dezvăluie Financial Times, citând patru surse.

Articolul continuă după reclamă

La discuții, americanii ar fi sugerat mai multe modalități prin care activele ar putea fi deblocate, inclusiv transferarea lor sub controlul Washingtonului.

Un oficial american a precizat că sunt încă în discuție mecanismele prin care fondurile ar urma să fie deblocate, precum și destinația banilor, .

A confirmat că au fost analizate numeroase idei legate de modul în care activele înghețate ale Moscovei ar putea fi utilizate după încheierea războiului.

Oficialii europeni prezenți la întâlnire au transmis că se opun atât cedării activelor către americani, cât și returnării lor către Moscova. "Li s-a spus foarte clar că așa ceva pur și simplu nu se va întâmpla", a declarat una dintre persoanele citate.

Propunerea a provocat îngrijorare în UE

Propunerea a provocat îngrijorare în capitalele europene și la Kiev cu privire la intențiile Statelor Unite. A ridicat semne de întrebare privind abordarea radical diferită în ceea ce privește presiunile asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Aliații occidentali au înghețat aproximativ 260 de miliarde de euro din activele statului rus în 2022. Cea mai mare parte a fondurilor se află în Uniunea Europeană, mai precis în Belgia.

Multe capitale europene se opun confiscării propriu-zise a activelor, invocând probleme de ordin juridic. Până acum, pe baza dobânzilor generate de activele blocate în UE, statele G7 au acordat Ucrainei un împrumut de 45 de miliarde de euro.

Activele nu pot fi deblocate fără acordul tuturor statelor UE

Planul general este ca Uniunea Europeană să folosească activele pentru reconstrucția Ucrainei, dacă Rusia nu plătește despăgubiri de război. Pentru deblocarea lor este nevoie de consensul tuturor celor 27 de state membre ale UE, lucru puțin probabil.

O propunere similară privind activele înghețate a fost inclusă, în urmă cu un an, în planul de pace în 28 de puncte al administrației Trump, respins de europeni.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ieri că Moscova va "depune toate eforturile posibile pentru a obține returnarea activelor furate". "Aceste demersuri includ acțiuni juridice, procese în instanță și urmăriri penale", a declarat Peskov.

Reacţia lui Merz

Întrebat, la sosirea la summitul UE de la Bruxelles, ce părere are despre ideea de a plasa activele rusești înghețate în UE sub controlul SUA, Friedrich Merz s-a opus ferm. "Acestea sunt active care sunt înghețate în Europa și ar trebui să rămână înghețate în Europa", a declarat cancelarul german.

Nu este singurul plan controversat care vine recent de la Washington. Separat, Reuters scrie că administrația americană ia în calcul să relaxeze sancțiunile impuse navelor din flota-fantomă. Scopul ar fi acela de a livra cantități mai mari de țiței și produse rafinate din zona Golfului și de a reduce tarifele de transport.