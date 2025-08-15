Ce mesaj a transmis de fapt Lavrov întregii lumi cu puloverul cu "URSS", purtat pe pământ american

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la Anchorage, Alaska, la summitul dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, îmbrăcat neobișnuit de lejer pentru un diplomat de rang înalt: blugi albaștri, o jachetă neagră și un pulover alb, inscripționat cu litere mari "CCCP", abrevierea în rusă pentru "URSS", Uniunea Sovietică, din care a făcut parte și Ucraina, relatează CNN.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit în Alaska îmbrăcat într-un pulover pe care scria cu caractere chirilice "URSS" - X.com

Ministrul Lavrov a fost rezervat în declarațiile făcute despre așteptările pe care le are de la summitul din Alaska, însă puloverul cu URSS a transmis un mesaj clar, notează CNN. Lavrov a purtat acel pulover pentru a transmite un mesaj referitor la așa-zisa "epocă de aur" pierdută de Rusia.

Potrivit CNN, gestul evocă nostalgia Kremlinului după perioada în care Rusia era o mare putere în timpul Războiului Rece, versiunea Kremlinului pentru sloganul "Make Russia Great Again". Președintele rus Vladimir Putin a declarat, cu ani în urmă, că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost "cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX". Dorința de a reînvia măreția imperială a Rusiei a devenit un obiectiv major al celor peste 25 de ani de când se află la putere.

Reacţia ruşilor la puloverul cu URSS al lui Lavrov

Simbolismul puloverului nu a trecut neobservat în presa rusă, care a apreciat alegerea vestimentară a lui Lavrov, considerând-o răspunsul perfect la adresa manifestanților pro-ucraineni adunați în Anchorage pentru a cere ca Ucraina să fie invitată la masa negocierilor.

Olga Skabeeva, prezentatoare la televiziunea de stat, a distribuit o fotografie cu puloverul lui Lavrov, alături de comentariul: "Lavrov răspunde. Puloverul! URSS! Cel mai tare!!" Puloverul lui Lavrov este și un semn al încrederii pe care o are Rusia înaintea summitului, oferindu-i Moscovei ocazia să proiecteze imaginea pe care și-a dorit-o de mult timp: aceea a unei mari puteri care nu poate fi ignorată pe scena internațională, a concluzionat CNN.

În Alaska, fost teritoriu rus vândut americanilor în 1867, nu toată lumea este mulțumită de vizita președintelui rus. Zeci de manifestanți au ieşit în stradă la un miting pro-Ucraina, afișând pancarte pe care scria "Putin, criminal de război". "Este o rușine ca președintele nostru să îl invite (...). Țara noastră ar trebui să apere pacea", a spus unul dintre ei. "Ar trebui să fie oprit, dar iată că este bine primit și, pe deasupra, într-o bază militară! Este șocant", a spus un alt american.

Americanii nu au vrut summitul într-o bază militară

Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri la baza militară Elmendorf-Richardson, situată în apropierea oraşului Anchorage, principalul oraş din Alaska. Potrivit CNN, nici Washingtonul, nici Moscova nu au aveau acest loc în fruntea listei preferinţelor. Casa Albă, hotărâtă să organizeze întâlnirea pe teritoriul american, a propus Juneau, capitala statului, sau Fairbanks. Moscova şi-a dat în cele din urmă acordul pentru Elmendorf-Richardson, în ciuda reticenţei americane de a organiza o întâlnire într-o bază militară.

Din delegația rusă fac parte Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, Iuri Ușakov, consilier prezidențial pentru politică externă, Andrei Belousov, ministrul apărării, Kirill Dmitriev, director al Fondului rus pentru investiții directe, și Anton Siluanov, ministrul finanțelor. Potrivit Casei Albe din delegația americană fac parte secretarul de stat Marco Rubio, secretarii Trezoreriei și Comerțului Scott Bessent și Howard Lutnick, directorul CIA John Ratcliffe, trimisul special Steven Witkoff, precum și de membri ai staffului lui Donald Trump, între care Monica Crowley, Susan Wiles, James Blair, Bo Harrison, Dan Scavino, Steven Chun, Caroline Leavitt, Nick Luna, Ross Worthington și Will Scharf.

Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a salutat locul de desfășurare al discuțiilor. El a precizat că, în apropierea bazei militare Elmendorf-Richardson există un cimitir memorial în care sunt înmormântați nouă piloți sovietici, precum și doi militari și doi civili. Toți aceștia au murit în perioada 1942–1945, în timpul transferului de aeronave din SUA în URSS. Potrivit lui Ușakov, locul de întâlnire are o semnificație istorică deosebită, deoarece amintește de fraternitatea în luptă a popoarelor celor două țări. El a subliniat că aceasta capată un simbolism în plus în anul celei de-a 80-a aniversări a victoriei asupra Germaniei naziste și a Japoniei militariste.

