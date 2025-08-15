Ce acord vor încheia SUA și Rusia la noapte. Putin ştie că Trump nu poate fi refuzat

O sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru Reuters, înaintea summitului Trump-Putin, că SUA și Rusia vor conveni la noapte asupra unor "anumite condiții", deoarece "Trump nu poate fi refuzat", iar Rusia "nu este în măsură să refuze" din cauza presiunii sancțiunilor.

Donald Trump și Vladimir Putin ar urma să ajungă, în această noapte, la o înțelegere asupra unor anumiţi termeni, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată Kremlinului. Agenția de presă consideră că un posibil compromis ar putea fi un armistițiu parţial, în spațiul aerian. Putin a făcut, de asemenea, o ofertă privind un nou acord de control al armelor nucleare, care ar putea ajuta ambele părți să salveze aparențele. Acest nou tratat ar urma să înlocuiască acordul existent, ce expiră în februarie anul viitor.

Trump va încerca să smulgă de la Putin un acord pe armistițiu

Întâlnirea celor doi lideri, la bază aerianădin Alaska, este prima discuție față în față de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, neinvitat, și aliații săi europeni se tem că Trump ar putea să "vândă" Kievul, forțându-l să accepte concesii teritoriale. Trump insistă pentru o încetare a focului în luptele care durează de trei ani și jumătate, ceea ce i-ar consolida imaginea de "făuritor de pace" demn de Premiul Nobel, punctează Reuters.

Pentru Putin, summitul reprezintă o victorie importantă obţinută chiar înainte de a începe, fiind ocazia perfectă să arate că izolarea internațională impusă de Occident a eșuat, iar Rusia a revenit la "masa celor mari" în diplomația globală. Liderul de la Kremlin dorește de mult timp o discuție cu Trump, fără prezența Ucrainei.

Trump a spus joi că, dacă discuțiile cu Putin vor decurge bine, organizarea rapidă a unui summit în trei cu Zelenski ar fi chiar mai importantă decât întrevederea cu liderul rus. O sursă apropiată Kremlinului a indicat că există semne de compromis privind Ucraina, dar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care face parte din delegația trimisă în Alaska, a spus că Moscova nu își dezvăluie intențiile de dinainte.

Miercuri, Kievul și aliații europeni au salutat o convorbire telefonică în care Trump ar fi fost de acord că Ucraina trebuie implicată în eventuale discuții despre cedări teritoriale. Zelenski a spus că Trump a susținut și ideea unor garanții de securitate pentru Ucraina. De partea cealaltă, Putin se confruntă cu o economie de război sub presiune şi are nevoie ca Trump să ajute Rusia să scape de sancțiunile occidentale sau, cel puțin, să nu impună altele noi, după cum a ameninţat liderul american.

Cu o zi înainte de summit, Putin a lăsat să se înțeleagă că ar putea oferi un nou acord privind controlul armelor nucleare, pentru a înlocui ultimul tratat rămas în vigoare, ce urmează să expire în februarie anul viitor.

Ruşii i-ar putea oferi lui Trump un armistiţiu aerian

Trump a declarat, în ajunul întâlnirii, că el crede că Putin va accepta un acord, dar și-a temperat optimismul. Iar Putin a lăudat "eforturile sincere" ale SUA de a pune capăt războiului. O sursă apropiată Kremlinului a spus că "se pare că vor fi agreați anumiți termeni… pentru că Trump nu poate fi refuzat, iar noi nu suntem în poziția să refuzăm (din cauza presiunii sancțiunilor)". Aceeași sursă a avertizat că atât Rusia, cât și Ucraina vor trebui să facă compromisuri dureroase.

Putin a impus până acum condiții stricte pentru un armistițiu complet. Un posibil compromis ar fi o încetare a focului doar în ceea ce privește atacurile aeriene cu drone şi rachete, adică ofensiva terestră ar continua.

Analiștii avertizează că Putin ar putea încerca să pară că îi oferă lui Trump ceea ce își dorește, păstrând însă libertatea de a escalada conflictul. "Dacă ei (rușii) reușesc să pună pe masă un acord care creează un fel de încetare a focului, dar lasă Rusia în control legat dinamica de escaladare, fără să creeze vreo descurajare reală la sol sau în spațiul aerian deasupra Ucrainei... acest lucru ar fi un rezultat excelent din perspectiva lui Putin", a declarat analistul Sam Greene.

Trump sugerează că ar putea fi necesare cedări teritoriale

Zelenski l-a acuzat pe Putin că trage de timp pentru a evita noi sancțiuni americane și a exclus vreo cedare oficială de teritoriu. Trump, în schimb, a spus că un schimb de teritorii ar putea fi o modalitate de a ieși din blocaj. Putin controlează aproape o cincime din teritoriul Ucrainei şi vrea să refacă relațiile economice, politice și de afaceri cu SUA. Pentru Kremlin ar fi ideal dacă ar reuşi să decupleze acest proces de situația din Ucraina.

Nu este clar însă dacă Putin este dispus la vreun compromis. Aflat la putere de un sfert de secol, pentru liderul de la Kremlin obținerea unui "rezultat" pe care să îl poată prezenta acasă drept victorie este o chestiune de moştenire politică.

Pentru Putin, obiectivul central al războiului rămâne controlul total asupra regiunii Donbas (Donețk și Lugansk). În ciuda avansului armatei ruse, aproximativ 25% din regiunea Donețk rămâne sub control ucrainean. Putin vrea, de asemenea, controlul complet al regiunilor Herson și Zaporojie, ca Ucraina să renunțe la ambițiile de aderare la NATO și să fie forţată să aibă o armată mai mică. Pentru Kiev aceste condiții echivalează cu o capitulare.

