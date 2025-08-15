Antena Meniu Search
Serghei Lavrov a venit cu hanorac cu "URSS" în Alaska. Gest sfidător al ruşilor 

Într-o apariție care poate fi interpretată drept sfidătoare, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sosit în Alaska purtând un hanorac cu inscripția "CCCP" (n.r. acronimul rusesc pentru URSS), cu doar câteva ore înaintea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

de Redactia Observator

la 15.08.2025 , 11:00
Serghei Lavrov a venit cu hanorac cu "URSS" în Alaska. Gest sfidător al ruşilor - Captură video

Înaintea summitului crucial dintre Donald Trump și Vladimir Putin, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sosit în Alaska purtând un hanorac cu inscripția "CCCP", un gest sfidător care nu a trecut neobservat.

Cu toate acestea, Lavrov susține că Moscova dorește menținerea unui dialog constructiv cu Washingtonul. "Nu facem niciodată planuri în avans. Știm că avem argumente, o poziție clară și ușor de înțeles. O vom exprima. Mult s-a realizat deja în timpul vizitelor trimisului special al președintelui SUA, Steve Witkoff. Sper că vom continua acest dialog constructiv", a declarat ministrul rus, citat de Sky News.

Trump și Putin se întâlnesc față în față vineri, după șase ani, într-un summit care are ca obiectiv principal pacea în Ucraina. Întâlnirea lor are mize uriașe nu doar pentru Europa, ci și pentru imaginea personală a ambilor lideri, cunoscuți pentru orgoliile lor puternice.

Programul întâlnirii prevede sosirea celor doi lideri la Anchorage în jurul orei 21:00 (ora României), iar prima întâlnire față în față va avea loc la ora 22:00, urmată de discuții bilaterale și un prânz de lucru. Summitul se va încheia cu o conferință de presă comună după miezul nopții.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

summit trump putin intalnire trump putin razboi rusia ucraina
Observator » Ştiri externe » Serghei Lavrov a venit cu hanorac cu "URSS" în Alaska. Gest sfidător al ruşilor 