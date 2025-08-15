Summitul istoric Trump-Putin în Alaska. Mize uriașe, temeri și speranțe pe scena geopolitică mondială

După șase ani, Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc din nou față în față, de această dată în Alaska, într-un summit cu mize uriașe pentru Ucraina, Europa și, implicit, pentru România și Estul continentului. În acest interval, miliardarul american a revenit la Casa Albă, iar liderul de la Kremlin și-a dus la capăt vechiul plan de a acapara Ucraina, schimbând profund peisajul geopolitic mondial. Întâlnirea, programată pentru ora 22.30 (ora României), urmărește obținerea unei încetări imediate a focului și garantarea securității Ucrainei, obiective transmise direct de liderii europeni lui Trump. Încrezător că Putin își dorește pace, președintele american speră ca la următoarea rundă de discuții să participe și Volodimir Zelenski.

Donald Trump şi Vladimir Putin s-au mai întâlnit înainte, dar probabil niciodată cu atât de multe mize geopolitice. O mare parte, dacă nu chiar toată atenţia, va fi concentrată asupra războiului dintre Rusia şi Ucraina.

Trump a declarat miercuri că Putin trebuie să accepte un armistiţiu sau va avea de înfruntat "consecinţe grave", dar tot Trump a descris întâlnirea ca fiind una "de sondare", pentru a vedea ce este dispus să ofere Putin şi cât de serios este în privinţa încheierii păcii. El le-a spus preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi liderilor europeni că speră ca Putin să accepte un armistiţiu şi, în mod ideal, o întâlnire ulterioară la care să participe şi liderul de la Kiev.

Miza întâlnirii dintre Trump şi Putin

Trump şi Putin vor discuta în primul rând termenii unui potenţial acord de pace în Ucraina, deşi Trump a declarat că numai Rusia şi Ucraina pot încheia acorduri finale. Moscova a sugerat, de asemenea, că şi controlul armamentului şi cooperarea economică ar putea fi pe agenda discuţiilor.

Putin a ridicat deja posibilitatea revendicării a două teritorii din Ucraina (Doneţk şi Lugansk), menţinând în acelaşi timp poziţiile actuale ale Rusiei în Zaporojie şi Herson. Oficialii ucraineni au respins propuneri similare în trecut. Poziţia lor actuală este că ar putea fi dispuşi să facă concesii dificile, dar numai după ce Rusia va accepta un armistiţiu. Trump a sugerat miercuri că orice acord de pace ar necesita "schimburi de teritorii", dar că decizia va aparţine lui Putin şi Zelenski.

Trump şi Putin au avut mai multe întâlniri în timpul primului mandat al lui Trump, dar au vorbit doar la telefon de când Trump s-a întors la Casa Albă. Trump şi Putin s-au întâlnit pentru prima dată la summitul G-20 de la Hamburg, Germania, în iulie 2017. Întâlnirea a durat mai mult de două ore, deşi era programată pentru 30 de minute.

Ultima dată s-au întâlnit în 2019, la summitul G-20 de la Osaka, Japonia, unde Trump i-a spus în glumă lui Putin să nu se amestece în alegerile prezidenţiale din 2020. Înainte de asta, s-au întâlnit la Helsinki în 2018, la un summit bilateral care a durat peste două ore. Criticii au calificat această întâlnire ca fiind umilitoare pentru Trump, deoarece preşedintele a acceptat fără nicio obiecţie afirmaţia lui Putin că Rusia nu s-a amestecat în alegerile prezidenţiale din 2016.

Posibilitatea acestui prim summit ruso-american din cel de-al doilea mandat al lui Trump a fost menţionată miercurea trecută, în cadrul unei întâlniri între Putin şi trimisul lui Trump, Steve Witkoff. Peste două zile, Trump a anunţat deja că summitul va avea loc în Alaska. Anunţul a fost făcut după expirarea termenului limită stabilit de Trump pentru Putin pentru încetarea focului. În caz contrar, şeful Casei Albe ameninţase cu sancţiuni. Cum Putin a transmis că vrea să se întâlnească personal cu el, o perspectivă până atunci destul de vagă, Trump a suspendat deocamdată sancţiunile împotriva Moscovei.

"Preşedintele simte că trebuie să se uite la el (Vladimir Putin - n.r.) faţă în faţă. Vrea să-l privească în ochi. Cred că vom şti foarte repede în cadrul acestei întâlniri dacă există vreo şansă de succes sau nu", i-a declarat marţi secretarul de stat american Marco Rubio prezentatorului radio Sid Rosenberg.

Însă oficialii europeni şi ucraineni nu şi-au ascuns nervozitatea. Se tem că Trump îi va lua partea lui Putin în cadrul întâlnirii şi va exercita presiuni asupra lui Zelenski pentru a face concesii majore. Liderul de la Kremlin i-ar putea propune omologului de la Washington o foaie de parcurs pentru un armistiţiu cu nişte condiţii inacceptabile pentru Kiev, dar şi pentru europeni.

Unde are loc summitul

Summitul Trump-Putin este programat pentru vineri, 15 august. Preşedinţii sunt aşteptaţi să se întâlnească în Anchorage, Alaska. Deşi Trump s-a exprimat greşit de două ori în timpul conferinţei de presă de luni, spunând că se va duce în Rusia, Putin va vizita cu siguranţă teritoriul SUA. Este prima vizită a unui preşedinte rus pe teritoriul american de la Dmitri Medvedev în 2010.

Întâlnirea va avea loc cel mai probabil la baza militară Elmendorf-Richardson. Casa Albă a refuzat să comenteze locaţia exactă a întâlnirii. Kremlinul a declarat că summitul va începe la ora locală 11:30, (22:30, ora României).

Potrivit Kremlinului, va avea loc mai întâi o întâlnire tête-à-tête între cei doi preşedinţi, plus traducătorii lor, urmată de o întâlnire mai largă cu delegaţiile lor şi un prânz de lucru. Trump a declarat că îi va suna pe ZelenskI şi pe mai mulţi lideri europeni după încheierea întâlnirii pentru a-i informa.

Potrivit Kremlinului, ar urma să fie şi o conferinţă de presă comună. Trump a declarat că va avea loc o conferinţă de presă după discuţii, dar că nu ştie dacă va fi una comună.

Joi, în ajunul summitului, Donald Trump a declarat că este convins că omologul său rus este pregătit să pună capăt războiului din Ucraina, dar pacea va necesita probabil cel puţin o a doua întâlnire la care să participe şi liderul ucrainean.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi aliaţii săi europeni şi-au intensificat eforturile în această săptămână pentru a împiedica încheierea unui acord între SUA şi Rusia care ar lăsa Ucraina vulnerabilă la viitoare atacuri.

"Cred că preşedintele Putin va face pace, cred că preşedintele Zelenski va face pace", a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă. "Vom vedea dacă se vor înţelege", a adăugat el. "Cred că va fi o întâlnire bună, dar întâlnirea mai importantă va fi a doua întâlnire pe care o vom avea. Vom avea o întâlnire cu preşedintele Putin, preşedintele Zelenski şi, poate, vom invita şi câţiva lideri europeni. Poate că nu. Nu ştiu", a mai declarat Trump confirmând că există o doză mare de incertitudine.

În ceea ce-l priveşte pe Putin, acesta a discutat joi cu cei mai apropiaţi miniştri şi oficialii de rang înalt, în timp ce se pregătea pentru întâlnirea cu Trump de la Anchorage, care ar putea marca sfârşitul celui mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.

În comentarii televizate, Putin a spus că SUA "depun eforturi destul de energice şi sincere pentru a opri ostilităţile, a pune capăt crizei şi a ajunge la acorduri care sunt în interesul tuturor părţilor implicate în acest conflict". Acest lucru se întâmplă, a spus Putin, "pentru a crea condiţii pe termen lung pentru pace între ţările noastre, în Europa şi în întreaga lume – dacă, în etapele următoare, vom ajunge la acorduri în domeniul controlului asupra armelor ofensive strategice".

Comentariile sale au semnalat că Rusia va ridica problema controlului armelor nucleare în cadrul unei discuţii ample pe tema securităţii, atunci când se va întâlni cu Trump. Un consilier al Kremlinului a declarat că Putin şi Trump vor discuta şi despre "enormul potenţial neexploatat" al relaţiilor economice dintre Rusia şi SUA.

Un oficial est-european de rang înalt, care a dorit să rămână anonim pentru a discuta chestiuni sensibile, a declarat pentru Reuters că Putin va încerca să-i distragă atenţia lui Trump de la Ucraina în cadrul discuţiilor, oferindu-i posibile progrese în domeniul controlului armelor nucleare sau ceva legat de afaceri.

"Sperăm că Trump nu se va lăsa păcălit de ruşi; el înţelege toate aceste lucruri periculoase", a spus oficialul, adăugând că singurul obiectiv al Rusiei este să evite noi sancţiuni şi să obţină ridicarea celor existente.

"Această întâlnire se prezintă ca o partidă de şah", a recunoscut Trump. "Această (primă) întâlnire pregăteşte o a doua întâlnire, dar există 25% şanse ca această întâlnire să nu fie una de succes", a avertizat el. Trump a spus că va fi la latitudinea lui Putin şi Zelenski să ajungă la un acord, afirmând: "Nu voi negocia acordul lor", a dat el asigurări.

Temeri şi aşteptări

Rusia controlează aproximativ o cincime din Ucraina, iar Zelenski şi europenii se tem că un acord ar putea consolida aceste câştiguri, recompensându-l pe Putin pentru cei 11 ani de eforturi ca să acapareze teritoriul ucrainean, ceea ce l-ar încuraja să se extindă şi mai mult în Europa.

Va fi "înfricoşător să vedem cum se vor desfăşura lucrurile în următoarele ore. Trump a avut ieri discuţii telefonice foarte bune cu Europa, dar asta a fost ieri", a declarat pentru Reuters un diplomat UE.

Miercuri, Trump s-a arătat dispus să se alăture garanţiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unei reuniuni virtuale de ultimă oră cu liderii europeni şi Zelenski, au declarat liderii europeni, deşi el nu a făcut nicio menţiune publică în acest sens după aceea.

Summitul de vineri, primul summit Rusia-SUA din iunie 2021, are loc într-unul dintre cele mai dificile momente pentru Ucraina, într-un război care a ucis zeci de mii de oameni şi a strămutat milioane de persoane de la invazia rusă pe scară largă din februarie 2022.

După reuniunea de miercuri, preşedintele francez Emmanuel Macron a dezvăluit că Trump a spus că NATO nu ar trebui să facă parte din niciun acord de garanţii de securitate menit să protejeze Ucraina de viitoare atacuri într-un acord postbelic. Cu toate acestea, Trump a mai spus că SUA şi toţi aliaţii dispuşi să se alăture ar trebui să facă parte din acordul de garanţii de securitate, a adăugat Macron. Extinzând această informaţie, un oficial european a declarat pentru Reuters că Trump a spus în cadrul convorbirii telefonice că este dispus să ofere unele garanţii de securitate pentru Europa, fără a preciza care ar fi acestea. "A părut un mare pas înainte", a declarat oficialul, care a dorit să rămână anonim. Nu a fost clar imediat ce ar putea însemna aceste garanţii în practică.

Miercuri, Trump a ameninţat cu "consecinţe grave" dacă Putin nu va fi de acord cu pacea în Ucraina şi a avertizat că va impune sancţiuni economice dacă întâlnirea de vineri se va dovedi infructuoasă. Dar Rusia va rezista probabil cererilor Ucrainei şi ale Europei şi a declarat anterior că poziţia sa nu s-a schimbat de când a fost prezentată pentru prima dată de Putin în iunie 2024.

Simplul fapt că americanii sunt dispuşi să îl primească, să discute şi să negocieze cu el, este deja un succes în opinia lui Putin. Organizarea summitului, decisă după ultima sa întâlnire cu Steve Witkoff, este un mic succes tactic. Ce gândeşte cu adevărat Vladimir Putin? Încercarea de a intra în mintea liderului rus este un exerciţiu vechi de când lumea, dar este mai mult sau mai puţin posibil, deoarece Putin, antrenat de KGB, este obişnuit cu aşteptările înşelătoare şi cu loviturile de ultim moment.

