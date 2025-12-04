Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ordonat atacul cu agentul toxic Noviciok asupra fostului spion rus Serghei Skripal în 2018, incident ce a provocat și moartea unei femei nevinovate, potrivit unei anchete publice britanice.

Anchetă britanică: Operațiunea de asasinare a lui Serghei Skripal a fost autorizată de Vladimir Putin - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În martie 2018, într-o tentativă de asasinat, agenți GRU au aplicat Noviciok pe clanța ușii casei lui Serghei Skripal, fost agent dublu. Skripal și fiica sa, Iulia, au fost găsiți inconștienți pe o bancă în Salisbury, însă au supraviețuit tentativei.

Hughes a subliniat că modul în care sticluța contaminată și folosită în acțiunea GRU a fost aruncată demonstrează un dispreț total față de viețile civililor.

Articolul continuă după reclamă

La patru luni după incident, Dawn Sturgess, o femeie de 44 de ani, a murit după ce partenerul ei a găsit o sticluță de parfum contrafăcută folosită de agenți pentru a transporta Novichok în Marea Britanie.

Anthony Hughes a adăugat că responsabilitatea morală pentru moartea lui Sturgess revine agenților implicați, superiorilor lor din GRU și celor care au autorizat operațiunea, până la Putin.

Cei trei agenți GRU acuzați de autoritățile britanice au negat implicarea, susținând că ar fi fost turiști.

Ca reacție la rezultatele anchetei, statul britanic a anunțat noi sancțiuni împotriva GRU și a convocat ambasadorul rus la Londra. De asemenea, premierul Keir Starmer a transmis: „Marea Britanie se va opune întotdeauna regimului brutal al lui Putin și va denunța mașinăria sa ucigașă pentru ceea ce este”.

Incidentul din 2018 a declanșat cea mai amplă expulzare reciprocă de diplomați între Est și Vest de la Războiul Rece, iar tensiunile diplomatice s-au accentuat după invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Aceasta este a doua investigație majoră britanică ce îl indică pe Putin drept responsabil pentru atacuri letale pe teritoriul Regatului Unit, după concluziile anchetei privind asasinarea lui Alexander Litvinenko în 2006.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰