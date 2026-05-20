Cursă contra cronometru în Germania pentru salvarea a două românce prinse de două zile şi două nopţi sub dărâmăturile unei clădiri. Blocul s-a prăbuşit în urma unei explozii, provocate cel mai probabil de o acumulare de gaz. Un al treilea român a scăpat ca prin miracol pentru că a ieşit din clădire cu câteva secunde înainte. Ministerul de Externe de la Bucureşti ţine legătura cu primarul localităţii, care este şi el român.

Tragedia a avut loc în urmă cu două seri în centrul istoric al oraşului Gorlitz. Cei trei români erau în oraş pentru un festival şi se cazaseră de jumătate de oră când s a produc tragedia. Clădirea s-a prăbuşit din senin, iar Georgiana şi Andreea au rămas prinse sub dărâmături.

A urmat o intervenţie contracronometru

Peste 100 de pompieri şi experţi în demolări acţionează cu echipamente speciale şi măşti care să îi protejeze de praf. Ei lucrează non stop de când s-a produs tragedia. Pentru a nu pune în pericol şi mai tare victimele, ei îndepărtează cele mai multe resturi cu mâinile. Doar bucăţile mai mari sunt ridicate cu utilajele grele. În câteva secunde, vacanţa de vis a românilor s-a transformat într-un coşmar.

"Am ieşit din casă pentru câteva minute, iar apoi am auzit o explozie. Suntem împreună de 10 ani. Ce mai pot să spun? Sper să mai fie în viaţă. Dar cred că şansele sunt de unu la sută", spune Cosmin, logodnicul Georgianei.

"Avem trei locații asupra cărora s-au concentrat câinii de căutare. Serviciile de urgență și pompierii și-au concentrat eforturile de căutare asupra acestor trei locații. Dar, din păcate, încă nu există nicio urmă a victimelor îngropate", spune Ştefan Heiduck, purtător de cuvânt poliţie.

Principala ipoteză este că incidentul a fost provocat de o acumulare de gaze. Autorităţile nu au nicio explicaţie până în acest moment despre cum s-a putut întâmpla deflagraţia. Proprietarul clădirii spune că aceasta era în stare perfectă, iar în locuinţe nu existau sobe sau centrale termice pe gaz. Iar compania municipală de locuinţe a anunţat că sistemele de încălzire și apă caldă fuseseră reparate chiar în septembrie anul trecut.

Tânărul de 27 de ani a scăpat ca prin miracol

Cu puţin timp înainte de explozia cumplită, ieşise până la farmacie să ia nişte medicamente pentru iubita lui, cu care avea nuntă programată în vară. Plănuiau să înceapă viaţa de la zero, chiar în Germania.

"De la 1 iunie, trebuia să începem din nou lucrul în Germania, în Frankfurt, unde eu am mai locuit trei ani de zile", spune Cosmin, logodnicul Georgianei.

Când s-a întors, Cosmin a găsit clădirea transformată într-un munte de moloz.

"A sunat ca şi cum un camion ar fi izbit o casă. Apoi, au început să sune sirenele. Un bărbat disperat striga la poliţişti, repeta acelaşi lucru: "Iubita mea este încă acolo, iubita mea este încă acolo. Trebuie să o ajutaţi, trebuie să o scoateţi de acolo", povesteşte un martor.

Cele două verişoare au crescut în Cernavodă

Rudele ei spun că Andreea fost greu încercată de viaţă şi până acum. Alertate de logodnicul Georgianei, rudele din România ale celor două fete au mers şi ele la locul dezastrului.

"Am trecut şi prin faţă şi prin spate şi ce am văzut acolo nu ştiu dacă există supravieţuitori. La mijloc acolo, foarte mare morman de moloz, pietre, nu ştiu, slabe speranţe. O acumulare de gaze, altfel nu îmi explic. Uitaţi cum arată blocul, în ce hal este, făcut fărâmiţe", spune Dan Zaharagiu, vărul Andreei.

Goerlitz, un orăşel cu 55.000 de locuitori aflat la graniţa cu Polonia, este cunoscut în întreaga lume ca decor natural pentru filmele de la Hollywood. Aici s-au filmat producții premiate cu Oscar precum "Ticăloşi fără glorie" sau The Grand Budapest Hotel, iar în localitate este şi o grădină zoologică foarte mare. Românii pasionaţi de cinema îl aleg adesea ca destinaţie de city-break.

Operaţiunile de salvare sunt coordonate primarul Octavian Ursu, un român care a plecat în Germania după Revoluţia din 1989 şi conduce oraşul de aproape şapte ani.

"Avem o serie de echipe specializate, şi protecţie civilă şi pompieri, care lucrează la eventuala salvare a persoanelor care se găsesc încă sub dărâmături. Lucrăm cu multe utilaje şi mult personal şi sperăm să avem rezultate de rigoare", spune Octavian Ursu, primar Gorlitz.

De negăsit este şi un bărbat cu dublă cetăţenie germană şi bulgară, aflat în oraş în interes de serviciu. Imobilul găzduia atât apartamente de închiriat, cât şi de vacanţă.

