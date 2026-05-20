Căutări contracronometru în Germania. Două turiste românce aflate în vacanţă sunt de negăsit de două zile după ce clădirea unde erau cazate s-a prăbuşit în urma unei explozii. Tragedia a fost provocată de o scurgere de gaze. Tinerele sunt căutate printre ruine de peste o sută de salvatori şi de câini special antrenaţi pentru misiuni de salvare. Ministrul nostru de Externe a vorbit cu primarul oraşului, care este tot român. Edilul a dat asigurări că autorităţile fac tot posibilul pentru salvarea victimelor.

De două zile întregi salvatorii caută fără oprire printre ruine în speranţa că vor da de urma româncelor. Cu fiecare oră care se scurge, şansele ca cele două să mai fie găsite în viaţă sunt însă tot mai mici.

Georgiana şi Simona, tinerele de 25, respectiv 26 de ani, au ajuns în Germania luni. Veniseră în vacanţă în Gorlitz, o atracţie des aleasă de turişti. Alături de ele a fost şi logodnicul Georgianei, Cosmin, de altfel, verişorul Simonei. Niciunul nu avea să ştie că imobilul unde s-au cazat stătea pe o pungă de gaze.

Tânărul de 27 de ani a scăpat ca prin miracol. Cu puţin timp înainte de explozia cumplită, ieşise până la farmacie să ia nişte pastile de cap pentru partenera sa, cu care avea să aibă nuntă în vară. Când s-a întors însă, a găsit clădirea transformată într-un munte de moloz.

Articolul continuă după reclamă

"Sper să mai fie în viaţă. Dar cred că şansele sunt de unu la sută. Am ieşit din casă pentru câteva minute, iar apoi am auzit o explozie. Suntem împreună de 10 ani. Ce mai pot să spun?", a declarat Cosmin, iubitul uneia dintre româncele.

Cum s-a transformat vacanţa unor români într-un coşmar

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a vorbit cu primarul oraşului, român şi el. Edilul a dat asigurări că autorităţile fac tot posibilul pentru salvarea victimelor.

"Este cu adevărat impresionant cum toate echipele de salvare colaborează aici, indiferent de specializare. Iar eu sunt aici pentru a le oferi sprijin moral", a declarat Octavian Ursu, primarul oraşului Görlitz.

Zeci de salvatori duc o luptă contracronometru. 140 de pompieri şi de câini special antrenaţi periază centimetru cu centimetru zona. Echipele ridică bucăţile de beton cu mâinile. Se tem că folosirea unor utilaje grele ar putea provoca o nouă explozie, din cauza conductelor secţionate.

"Atunci când clădirea s-a prăbuşit, s-au format spaţii goale în care ar putea să se afle persoane. De aceea, este esenţial să lucrăm cu cât mai puţine vibraţii posibil", a declarat Sebastian Schramm, şeful pompierilor.

De negăsit este şi un bărbat cu dublă cetăţenie germană şi bulgară. Imobilul găzduia atât apartamente de închiriat, cât şi de vacanţă.

Alexandra Paraschiv Like Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰