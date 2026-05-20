Rusia susţine că a simulat pregătirea de lansare a unor rachete cu focoase nucleare

Rusia susţine că a simulat pregătirea unor rachete Iskander-M cu focoase nucleare şi deplasarea lor în secret către locuri de lansare, în cadrul unui exerciţiu militar nuclear de amploare.

Rusia a publicat miercuri imagini cu soldaţi care livrează, susţine Moscova, focoase nucleare pentru sisteme de lansare mobile Iskander-M, le încărcă şi apoi le deplasează fără a fi detectate la locurile de lansare, relatează Reuters.

Într-un comunicat trimis presa de stat, Ministerul Apărării a afirmat că forţele sale au exersat aducerea unităţilor "la cele mai înalte niveluri de pregătire de luptă pentru utilizarea armelor nucleare".

Exerciţiul de trei zile, care a început marţi şi se desfăşoară în Rusia şi Belarus, are loc într-un moment în care Moscova susţine că se află într-o confruntare existenţială cu Occidentul din cauza Ucrainei, iar tensiunile cu NATO şi Europa sunt ridicate.

Ministerul Apărării a anunţat marţi că în exerciţiu sunt implicaţi 64.000 de militari, peste 200 de lansatoare de rachete, 140 de aeronave, 73 de şi 13 submarine şi că acesta va include şi repetarea procedurilor de lansare pentru armele ruseşti nucleare tactice aflate în Belarus.

În înregistrarea video difuzată de Moscova pot fi văzute forţele nucleare ruse deplasându-se într-un convoi printr-o zonă împădurită, camuflând autovehiculele şi ridicând apoi un lansator în poziţie de tragere. Cu o rază de acţiune de până la 500 km, Iskander-M poate transporta atât focoase nucleare, cât şi convenţionale, aminteşte Reuters.

