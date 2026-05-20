Rusia susţine că a simulat pregătirea de lansare a unor rachete cu focoase nucleare

Rusia susţine că a simulat pregătirea unor rachete Iskander-M cu focoase nucleare şi deplasarea lor în secret către locuri de lansare, în cadrul unui exerciţiu militar nuclear de amploare. 

de Georgiana Dulgheru

la 20.05.2026 , 11:48
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Rusia a publicat miercuri imagini cu soldaţi care livrează, susţine Moscova, focoase nucleare pentru sisteme de lansare mobile Iskander-M, le încărcă şi apoi le deplasează fără a fi detectate la locurile de lansare, relatează Reuters.

Într-un comunicat trimis presa de stat, Ministerul Apărării a afirmat că forţele sale au exersat aducerea unităţilor "la cele mai înalte niveluri de pregătire de luptă pentru utilizarea armelor nucleare".

Exerciţiul de trei zile, care a început marţi şi se desfăşoară în Rusia şi Belarus, are loc într-un moment în care Moscova susţine că se află într-o confruntare existenţială cu Occidentul din cauza Ucrainei, iar tensiunile cu NATO şi Europa sunt ridicate.

Articolul continuă după reclamă

Ministerul Apărării a anunţat marţi că în exerciţiu sunt implicaţi 64.000 de militari, peste 200 de lansatoare de rachete, 140 de aeronave, 73 de şi 13 submarine şi că acesta va include şi repetarea procedurilor de lansare pentru armele ruseşti nucleare tactice aflate în Belarus.

În înregistrarea video difuzată de Moscova pot fi văzute forţele nucleare ruse deplasându-se într-un convoi printr-o zonă împădurită, camuflând autovehiculele şi ridicând apoi un lansator în poziţie de tragere. Cu o rază de acţiune de până la 500 km, Iskander-M poate transporta atât focoase nucleare, cât şi convenţionale, aminteşte Reuters. 

Georgiana Dulgheru Like
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza sistemului e-Factura?
Observator » Ştiri externe » Rusia susţine că a simulat pregătirea de lansare a unor rachete cu focoase nucleare
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.