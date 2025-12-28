Armistițiu local Rusia-Ucraina la Zaporojie. Începe repararea liniilor electrice lângă centrala nucleară

Lucrările de reparație la o linie electrică esențială din apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), aflată sub ocupație rusă, au început în urma unui armistițiu localizat, menit să permită tehnicienilor efectuarea lucrărilor, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) pe 28 decembrie, scrie Kyiv Independent.

Într-o declarație postată pe platforma X, AIEA a precizat că, în timpul acestui armistiţiu intermediat de agenție, se efectuează reparații la liniile de transmisie electrică dintre stațiile de comutare ale centralei ZNPP și cele ale Centralei Termoelectrice Zaporojie. Lucrările sunt supravegheate de echipa AIEA și se estimează că vor dura câteva zile, scrie Kyiv Independent.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a mulțumit ambelor părți pentru că au fost de acord cu această nouă "fereastră temporară de liniște", parte a "eforturilor continue de a preveni un accident nuclear în contextul conflictului militar".

Centrala de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa

Centrala de la Zaporojie este cea mai mare centrală nucleară din Europa. Nu mai produce energie electrică de peste trei ani, de când trupele ruse au ocupat-o în martie 2022.

Centrala s-a confruntat în mod repetat cu probleme de siguranță de la începutul invaziei ruse, inclusiv cu pene de curent, bombardamente în apropiere și lipsă de personal. O misiune de monitorizare a AIEA este prezentă la ZNPP din septembrie 2022, însă autoritățile ruse i-au restricționat frecvent accesul.

Dispute pe marginea controlului centralei de la Zaporojie

Cine controlează centrala rămâne un punct cheie de dispută în cadrul negocierilor de pace aflate în curs între Ucraina și SUA.

Aflată în orașul ocupat Enerhodar, centrala producea aproximativ 20% din energia electrică a Ucrainei înainte de lansarea invaziei la scară largă de către Rusia.

Potrivit cadrului sprijinit de SUA, centrala ar urma să fie operată în comun de Ucraina, Statele Unite și Rusia, toate cele trei părți urmând să împartă beneficiile economice. Ucraina se teme că un model de administrare trilateral ar legitima efectiv ocuparea facilității de către Rusia.

