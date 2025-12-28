Vladimir Putin acuză autorităţile de la Kiev că nu vor să pună capăt conflictului pe cale paşnică şi ameninţă din nou că îşi va atinge obiectivele de război pe cale militară. Declaraţiile vin chiar înainte de discuţiile dintre Zelenski şi Trump din Florida, de astăzi. În drum spre Statele Unite, Zelenski a discutat şi cu aliaţii europeni.

"Dacă autorităţile de la Kiev nu sunt dispuse să încheie conflictul pe cale paşnică, vom atinge toate obiectivele operaţiunii militare speciale prin mijloace militare", a afirmat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Ameninţarea lui Vladimir Putin, deja a doua de acest fel din aceasta lună, a venit în contextul în care Zelenski l-a acuzat că nu vrea să încheie războiul, după atacul de acum două nopţi cu 500 de drone şi 40 rachete balistice. O persoană a murit şi 28 au fost rănite, dintre care 13 în stare gravă.

"Acest atac este, din nou, răspunsul Rusiei la eforturile noastre de pace şi arată cu adevărat că Putin nu vrea pace. El este omul războiului, dar îi este frică să vorbească despre asta public", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Atacul vine şi în contextul în care Zelenski şi Trump se întâlnesc astăzi în Florida. Liderul de la Kiev a discutat înainte cu aliaţii europeni pentru o poziţie mai bună în faţa preşedintelui american.

"Le-am propus (n.r. - aliaţilor europeni) un plan pentru zilele şi săptămânile următoare. Ei îl vor analiza şi îl vor dezbate. Am discutat cele 20 de puncte: poziţia noastră asupra problemelor teritoriale, asupra centralei nucleare de la Zaporojie şi asupra chestiunilor financiare. Există garanţii de securitate din partea Statelor Unite ale Americii, precum şi garanţii care depind de europeni", a mai spus preşedintele Ucrainei.

Liderul de la Kiev a făcut o oprire şi în Canada să se întâlnească cu premierul Mark Carney.

"Avem nevoie de două lucruri: presiune asupra Rusiei şi sprijin suficient şi puternic pentru Ucraina. Am avut paşi buni în diplomaţie. Dar cu Rusia, nu funcţionează", a completat Zelenski.

Zelenski nu a plecat cu mâna goală. Canada a anunţat că-i va oferi un ajutor de 1,8 miliarde de dolari.

