După ce l-a lichidat cu un singur glonţ pe activistul conservator, tânărul i-a mărturisit crima tatălui său. Poliţist cu 27 de ani de experienţă, acesta a alertat autorităţile. Potrivit ABC News, tatăl şi-a recunoscut fiul din primele imagini difuzate de presă, chiar dacă autorităţile aveau să-i afle identitatea abia după 33 de ore. Tatăl l-a convins să se predea și a sunat un prieten pastor, care e şi polițist, şi care i-a spus să stea pe loc până vine poliția. Anunţul arestării a venit chiar de la preşedintele Donald Trump, în direct la o televiziune de ştiri. "Cu un un grad ridicat de certitudine, îl avem în arest! În arest... toată lumea a făcut o treabă excelentă. Am lucrat cu poliția locală, cu guvernatorul, toată lumea a făcut o treabă excelentă", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

7.000 de oameni au sunat să ofere informaţii despre suspect

Ca să grăbească prinderea, FBI a răspândit fotografiile suspectului şi a difuzat imagini cu trăgătorul care fugea de la locul crimei. Asasinul lui Charlie Kirk şi-a ascuns trăsăturile sub o şapcă şi ochelari de soare şi a purtat o banală bluză neagră, care nu sărea în ochi. După ce şi-a executat victima, a alergat pe acoperişul de pe care a tras, a sărit în gol şi a dispărut prin parcarea universităţii din Utah. După apelul autorităţilor, peste 7.000 de oameni au sunat să ofere informaţii despre suspect. Tyler Robinson are 22 de ani, se afla în Utah ca student şi nu este votant activ. De fapt, nu era înscris în niciun partid şi nu era deloc interesat de politică, dar cu o noapte înainte de atac a discutat cu un membru al familiei despre mesajele pe care le promovează Charlie Kirk. Pe gloanţe au scris diferite mesaje radicale precum "Hei, fascistule, prinde!" sau "Bella Ciao".

"Am lucrat cu avocații noștri, pregătind tot ce ne trebuie, inclusiv declarații sub jurământ, pentru a putea cere pedeapsa cu moartea", a declarat Spencer Cox, guvernatorul statului Utah. În paralel, anchetatorii vor să afle cum a fost posibilă tragedia. Martorii au declarat că măsurile de securitate erau aproape inexistente. "Am avut un sentiment ciudat că, dacă urma să aibă loc vreun atac, ar fi fost foarte vulnerabil", a declarat Henry Dells, martor asasinat. "Echipa de securitate a lui Charlie Kirk era formată din cinci, şase oameni. Probabil că nici nu au luat în calcul o ameninţare la 180 de metri distanță", a declarat Bill Gage, expert în securitate.

Înmormântarea va avea loc weekendul acesta, în prezenţa lui Donald Trump

Trupul neînsufleţit al activistului politic conservator a fost dus în statul natal cu avionul vicepreşedintelui american. Bun prieten cu victima, JD Vance a ajutat la transportul sicriului, în timp ce soţia lui a consolat-o pe văduva lui Charlie Kirk. Foarte popular pe reţelele de socializare, Charlie Kirk a mobilizat conservatorii din universităţi şi a devenit o figură cheie în mişcarea Make America Great a lui Donald Trump. Deşi avea de multe ori păreri rasiste, islamofobe şi naţionalist creştine, a ştiut să îşi apropie publicul tânăr, alături de care se lansa în dezbateri controversate despre avort sau drepturile comunităţii transgender.

"Nu am văzut niciodată o persoană mai în vârstă să se înţeleagă atât de bine cu tinerii. Şi chiar m-a ajutat mult! Am obţinut multe voturi de la tineri, iar el a fost unul dintre motive", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Înmormântarea va avea loc weekendul acesta, în prezenţa lui Donald Trump.

