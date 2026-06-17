Atac sângeros în statul american Delaware. Cel puţin o persoană a murit şi alta se luptă să supravieţuiască după ce au fost împuşcate într-un spital.

Suspectul, un bărbat de 23 de ani, a reuşit să fugă, dar a fost prins de poliţişti după zeci de minute. Doctorii s-au baricadat în saloane în timp ce forţele de ordine periau centimetru cu centimetru clădirea.

În imaginile surprinse din dronă, imediat după tragedie, se pot vedea cum mai multe persoane sunt evacuate în şir indian. Nu se ştiu detalii despre motivul atacului, şi nici dacă atacatorul era angajat al spitalului.