Ce înseamnă când zeci de corbi se adună în curtea ta. Explicația din spatele acestui fenomen

Când vezi câteva corbi prin curtea casei tale nu-ţi stârneşte nicio curiozitate, dar ţi s-a întâmplat vreodată să zăreşti un număr considerabil de corbi adunaţi în copacii de pe proprietatea ta? Strigătele şi privirile lor, creând o privelişte mai de grabă înfricoşătoare, este însă un comportament normal, ci nu un semn de pericol.

Ce înseamnă când zeci de ciori se adună în curtea ta. Explicația din spatele acestui fenomen - Profimedia

Corbii sunt păsări extrem de inteligente și sociabile, care se adună din mai multe motive, printre care găsirea hranei, comunicarea între ele și pregătirea pentru înnoptare. În funcție de anotimp, ceea ce pare un roi neobișnuit de păsări poate fi, de fapt, un comportament firesc.

Corbii ar putea căuta hrană

Una dintre cele mai simple explicații pentru adunarea corbilor este existența unei surse ușor accesibile de hrană. Aceste păsări sunt oportuniste şi au o dietă variată, care poate include insecte, semințe, fructe, nuci, animale mici și hoituri. De asemenea, profită cu ușurință de resturile alimentare și de alte surse de hrană pe care le găsesc în apropierea locuințelor.

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Curtea dvs poate fi deosebit de atractivă dacă are copaci maturi, o grădină de legume, inclusiv hrană pentru animalele de companie lăsată afară, tomberoane neacoperite sau o hrănitoare pentru păsări cu alimente pe placul corbilor. Odată ce o pasăre descoperă o sursă sigură de hrană, celelalte o pot urma. Corbii sunt, de asemenea, foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor și pot învăța din mediul înconjurător. Inteligența și memoria îi ajută să se întoarcă în locurile în care găsesc cu ușurință hrană.

Corbii s-ar putea aduna pentru a înnopta

Dacă păsările încep să sosească în număr mare în apropierea apusului, este posibil să se pregătească pentru înnoptare. Corbii se adună uneori în locuri comune de dormit, de aceea puteţi vedea numeroase păsări îngrămădite pe crengile aceluiaşi copac.

Astfel de adunări sunt deosebit de vizibile toamna și iarna, când corbii pot veni din diferite zone pentru a se alătura unor grupuri mai mari. Copacii din cartierele rezidențiale, parcuri și alte locuri ferite le pot oferi spații potrivite pentru odihnă.

O adunare numeroasă nu înseamnă neapărat că toate păsările trăiesc în apropiere. Unii corbi parcurg distanțe considerabile pentru a ajunge să doarmă împreună cu altele, ceea ce poate crea un aflux brusc de păsări, care pare să apară din senin. Dacă păsările sosesc în jurul amurgului și pleacă dimineața, cel mai probabil este vorba despre un astfel de loc de înnoptare.

Corbii putea comunica între ei despre un pericol

Corbii se adună și atunci când întâlnesc un posibil prădător sau o altă amenințare percepută. Acest comportament, cunoscut sub numele de hărțuire colectivă a prădătorului (mobbing), presupune ca mai multe păsări să strige puternic și, uneori, să se repeadă în zbor spre o amenințare, precum o bufniță, un șoim sau o pisică, relatează Southern Living. Prin vocalizările lor, corbii îi pot avertiza pe ceilalți asupra pericolului.

Dacă observi că păsările strigă în mod repetat, se învârt în jurul aceluiași copac sau își concentrează atenția asupra unui anumit loc, este posibil să reacționeze la prezența unui prădător sau să apere un cuib din apropiere.

Cum poți împiedica corbii să îți invadeze curtea

Dacă corbii îți distrug grădina sau răscolesc gunoiul, poți lua în calcul câteva măsuri pentru a face proprietatea mai puțin atractivă pentru ei. Începe prin a securiza tomberoanele, a aduce în casă hrana animalelor de companie, a strânge semințele împrăștiate și a acoperi culturile vulnerabile din grădină. Evită să hrănești intenționat corbii, deoarece acest lucru îi poate încuraja nu numai să rămână acolo, ci să se strângă chiar mai mulţi.

Poți încerca și metode vizuale de descurajare, precum obiectele reflectorizante, deși eficiența lor poate varia. Deoarece corbii sunt inteligenți și se adaptează ușor, se pot obișnui cu obiectele de descurajare care rămân în același loc. Evită să rănești păsările sau să deranjezi cuiburile active. Corbii au un rol important în ecosistem, deoarece se hrănesc cu insecte și consumă hoituri, contribuind astfel la curățarea mediului înconjurător.

Când ar trebui să te îngrijorezi

În cele mai multe cazuri, adunarea corbilor nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Totuși, dacă observi o pasăre rănită, un număr neobișnuit de mare de păsări moarte sau semne de boală la mai multe exemplare, contactează autoritatea locală pentru protecția faunei sălbatice și cere îndrumări. Evită să atingi păsările bolnave sau moarte.

În rest, poți privi acest stol de păsări ca pe o ocazie de a observa unele dintre cele mai fascinante specii din natură. Fie că sunt în căutare de hrană, se protejează reciproc sau se pregătesc pentru noapte, corbii nu fac decât să se comporte în mod natural. Prezența lor poate fi zgomotoasă, dar rareori anunță ceva rău.