Un tânăr de 26 de ani din Râmnicu Vâlcea a ajuns în arestul poliţiei, după ce părinţii unei minore în vârstă de 13 ani au sesizat autorităţile că acesta ar fi întreţinut în mod repetat relaţii sexuale cu fata lor, au transmis, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea.

Bărbat din Vâlcea, arestat preventiv pentru că a violat o fată de 13 ani. Ar fi filmat o parte dintre abuzuri - arhivă

Potrivit sursei citate, din verificările de până acum a reieşit că faptele cercetate ar fi început în urmă cu aproape trei ani, pe când fetiţa avea puţin peste 10 ani, iar bărbatul a şi filmat o parte din întâlnirile pe care le-a avut cu aceasta, scrie Agerpres.

"Din cercetările efectuate a reieşit faptul ca, în perioada 2023-2026, tânărul ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o minoră din municipiul Râmnicu Vâlcea, o parte dintre acestea fiind înregistrate audio-video. La data de 26 octombrie 2026, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la aceste fapte, fiind demarate de îndată cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care acestea s-ar fi produs", au transmis reprezentanţii IJP Vâlcea.

După administrarea probelor, pe 30 octombrie, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar pe 31 octombrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis propunerea procurorului şi a dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.

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El este cercetat acum pentru viol asupra unui minor şi pornografie infantilă în cadrul unui dosar coordonat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în vederea probării întregii activităţi infracţionale.