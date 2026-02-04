O țară în care trăiesc foarte mulți români angajează urgent 10.000 de asistenți maternali

O țară în care trăiesc foarte mulți români vrea să recruteze 10.000 de asistenți maternali. Este vorba despre Marea Britanie care se confruntă cu o criză a sistemului de protecție socială.

Autoritățile din Marea Britanie vor să angajeze 10.000 de asistenți maternali, potrivit Sky News. Acestea au început o campanie de recrutare prin care încearcă să atragă numeroase persoane în sistemul de stat.

Planul de 88 de milioane de lire sterline este promovat inclusiv în rândul tinerilor care în mod normal nu se orientează spre astfel de activități. De asemenea, planul elimină regulile învechite și îmbunătățește sprijinul pentru îngrijitori, susțin autoritățile.

Guvernul britanic a anunțat că dorește să-i recruteze pe toți cei 10.000 de asistenți maternali până la următoarele alegeri parlamentare. Scopul este de a da un nou impuls sistemului care oferă protecție copiilor vulnerabili.

Anunțul a fost bine primit de organizațiile din domeniul protecției sociale. Totuși acestea cer mai multe investiții corelate cu scăderea birocrației.

Îngrijitorii susțin și ei că în sistem criza este mai profundă nu poate fi rezolvată doar prin recrutări.

„Sistemul are nevoie de o revizuire completă, nu doar de puțină rearanjare. Aproape toată lumea este la capacitate maximă acum”, a declarat Jamie Hirst.

În ultimul deceniu, guvernele britanice au anunțat mai multe campanii de recrutare și au propus diferite reforme. Acestea nu au avut măsurile dorite și criza din interiorul sistemului s-a amplificat.

