Un pensionar din UK a ridicat un imperiu al drogurilor cu banii câştigaţi la Loto. Cum a fost prins

Un bătrân în vârstă de 80 de ani din Marea Britanie şi-a construit un veritabil imperiu al drogurilor. S-a folosit de banii câştigaţi la Loterie pentru a porni "afacerea".

Potrivit The Times, John Eric Spiby care locuia în suburbiile oraşului Manchester a câştigat 2,8 milioane de euro la loto în 2010. În perioada 2020-2022, el a "inundat" regiunea cu milioane de tablete de etizolam care erau vândute ca diazepam. Anchetatorii englezi susţin că bătrânul şi-a ridicat astfel un imperiu al drogurilor estimat la 333 de milioane de euro.

Ce pedeapsă a primit bătrânul

Adus în faţa instanţei, Spiby a negat orice implicare în orice fel de activitate infracţională, dar a fost condamnat pentru producere şi furnizare de droguri, pentru deţinere de arme de foc şi muniţie şi pentru obstrucţionarea justiţiei. În total, pensionarul în vârstă de 80 de ani a primit o pedeapsă de 16 ani şi 6 luni de închisoare.

Alături de el, au mai fost condamnaţi fiul său, John Colin Spiby în vârstă de 37 de ani, Lee Drury, în vârstă de 45 de ani, şi Callum Dorian, în vârstă de 35 de ani. Spiby Jr. a fost cel care conducea efectiv întreaga operaţiune, bătrânul Spiby fiind cel care dădea indicaţiile. Conform poliţiei, drogurile au fost fabricate iniţial în grajdurile fermei lui Spiby, apoi, după ce operaţiunea a luat amploare, grupul infracţional s-a extins într-un al doilea "laborator", într-o zonă industrială din Salford.

Anchetatorii au reuşit să intre pe firul poveştii după ce au reţinut un complice al grupului care a fost prins cu cutii în care avea aproximativ două milioane de tablete. Apoi, dovezile copleşitoare care au dus la destrămarea reţelei şi la arestarea celor implicaţi au fost obţinute pe 2 aprilie 2022 când poliţia a interceptat un transport uriaş ce urma să fie livrat către un hotel din Manchester. Lee Drury a fost condamnat la 9 ani şi 9 luni de închisoare, Callum Dorian a primit 9 ani, iar Spiby Jr. a primit aceeaşi pedeapsă ca şi tatăl său, 16 ani şi 6 luni de închisoare.

