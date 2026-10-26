Trump îl vrea pe Viktor Orban secretar general al ONU, mizând pe sprijinul Rusiei şi Chinei - WSJ

Administrația Trump îl promovează pe fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, pentru funcția de secretar general al ONU, mizând pe sprijinul Rusiei și al Chinei.

Statele Unite nu doar că îl susțin pe fostul premier al Ungariei, un apărător al lui Vladimir Putin, să intre în cursa pentru funcția de secretar general al ONU, ci chiar i-au propus ideea. Informația este dezvăluită într-un articol de opinie publicat de The Wall Street Journal, care citează surse din Departamentul de Stat al SUA și oficiali dintr-o altă țară. O a treia sursă susține că anunțul privind candidatura lui Viktor Orban a fost amânat până după alegerile din SUA de la începutul lunii noiembrie, care vor decide cine controlează Congresul.

Rusia și China ar susține planul

Un oficial din Departamentul de Stat a recunoscut că, la prima vedere, ideea pare nebunească. Cu toate acestea, judecând după discuțiile cu Washingtonul, Rusia și China ar susţine planul ca Orban să devină candidatul comun, iar atunci când Statele Unite, Rusia și China își doresc același lucru în Consiliul de Securitate al ONU, de obicei îl obțin, a transmis oficialul american din Departamentul de Stat, citat de WSJ.

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Ce arată calculele

Potrivit calculelor, ar exista "fără probleme" opt voturi pentru Orban, care ar avea șanse bune să obțină 10 din totalul de 15. Publicația americană ridică întrebarea dacă Franța sau Marea Britanie, care au drept de veto, ar putea bloca numirea.

Candidatul "de vis" pentru MAGA

Potrivit oficialului american, Orban ar fi "candidatul de vis pentru conservatorii MAGA". WSJ amintește că Orban a adoptat o poziție dură împotriva imigrației, a blocat activitatea unor ONG-uri liberale și a intrat în conflict cu instituții judiciare și publicații de stânga. În plus, a criticat Uniunea Europeană, iar orientarea pro-chineză nu i-a subminat niciodată imaginea de apărător al civilizației occidentale.

Dacă ar candida pentru postul de șef al ONU, Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance sunt așteptați să-l susțină din nou, așa cum au făcut-o în alegerile parlamentare din Ungaria, pierdute în aprilie. Contactat de oficialii americani pentru a afla dacă ar fi interesat de funcția de la ONU, Orban s-ar fi arătat receptiv la idee, deși ar fi avut unele rezerve. Nu ar intenționa să candideze decât dacă este convins că poate câștiga. Anunțul unei eventuale candidaturi a fost amânat până după alegerile din SUA de săptămâna viitoare.

Oficialul american consideră că Viktor Orban ar fi mai potrivit pentru conducerea ONU decât candidații tradiționali, care sunt mai degrabă "secretari", cu experiență în birocrația internațională sau în diplomația de culise. Orban, în schimb, ar fi un "general" care știe să își exercite puterea într-un mediu ostil și nu s-ar lăsa intimidat de establishment.

Mandatul lui Antonio Guterres, actualul secretar general, se încheie pe 31 decembrie. Potrivit WSJ, acesta a încurajat "unele dintre cele mai grave tendințe radicale", iar ONU și-a pierdut o mare parte din autoritatea morală. O numire a lui Viktor Orban la conducerea organizației nu ar reprezenta o soluție, ci ar ridica vălul aparențelor și ar confirma cât de mult a decăzut instituția, consideră publicaţia.

Apeluri pentru reformarea ONU

Recent, premierul spaniol Pedro Sanchez a spus că este necesară reformarea ONU și consolidarea mecanismelor de oprire a guvernelor și forțelor care distrug regulile internaționale, declanșează războaie de agresiune și înmulțesc suferința în lume. Şi președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut în septembrie abolirea dreptului de veto în Consiliul de Securitate al ONU, iar ministrul german de Externe, Johann Wadeful, a spus în aprilie că interesele individuale ale marilor puteri împiedică ONU să ia decizii în situații de criză.