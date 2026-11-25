Marocul a anunţat, marţi, că va contesta decizia pronunţată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) în contextul finalei Cupei Africii Naţiunilor împotriva Senegalului. Federaţia Marocană de Fotbal speră să obţină anularea deciziei instanţei pe motivul unei posibile nereguli survenite în timpul procedurii de arbitraj.

"Federaţia Regală Marocană de Fotbal (FRMF) a luat act de decizia pronunţată marţi, 24 noiembrie 2026, de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), la Lausanne, în Elveţia, cu privire la recursul introdus de Federaţia Senegaleză de Fotbal împotriva deciziei Comisiei de Apel a Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), referitoare la finala Cupei Naţiunilor Africane din 2025. În acest sens, Federaţia Regală Marocană de Fotbal îşi exprimă nemulţumirea faţă de faptul că cererea sa nu a fost luată în considerare", a anunţat forul prezidat de Fouzi Lekjaa într-un comunicat publicat pe site-ul său.

"Aceasta se referea la consecinţele juridice care decurg din practicile care au viciat procedura şi au pus sub semnul întrebării integritatea şi credibilitatea deciziei, în special după ce s-a confirmat că a avut loc un contact între arbitrul german, Ulrich Haas, şi preşedintele Federaţiei Senegaleze de Fotbal, cu 48 de ore înainte de pronunţarea deciziei", a precizat forul.

În viziunea FRMF, această conversaţie telefonică dintre unul dintre cei trei arbitri-judecători şi preşedintele Federaţiei Senegaleze de Fotbal constituie o neregulă în cadrul procedurii TAS.

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Prin urmare, Marocul intenţionează să obţină anularea acestei hotărâri şi "să iniţieze toate procedurile legale necesare pentru a contesta decizia TAS".

Conform informaţiilor confirmate de RMC Sport, Leilor Atlasului şi federaţiei lor le mai rămâne, de fapt, o singură cale de atac după decizia pronunţată marţi de TAS: o procedură în faţa Tribunalului Federal Elveţian.

Totuşi, trebuie menţionat că cea mai înaltă instanţă judiciară din Elveţia nu se va pronunţa asupra fondului cauzei, ci mai degrabă asupra corectitudinii procedurii de arbitraj a TAS din punct de vedere juridic.

Dacă Tribunalul Federal Elveţian va admite recursul FRMF, acest lucru va duce la o nouă procedură de arbitraj, complet independentă de cea care s-a încheiat marţi în faţa TAS.

Marocul contestă decizia TAS

În comunicatul său, prin care îşi confirmă intenţia de a nu renunţa la lupta juridică şi de a încerca să obţină o victorie în cadrul CAN 2025, FRMF a profitat de ocazie pentru a denunţa fondul deciziei TAS.

"Această decizie nu ţine încă seama de necesitatea de a respecta orientarea stabilită prin deciziile recente ale Consiliului Internaţional al Asociaţiilor de Fotbal (IFAB) şi ale Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) cu privire la jucătorii care părăsesc terenul fără permisiunea arbitrului, precum şi de responsabilităţile şi sancţiunile disciplinare care decurg din aceasta", a denunţat forul marocan.