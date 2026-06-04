Lituania negociază găzduirea de arme nucleare americane: "Discuţiile sunt în desfăşurare"

Lituania poartă discuţii cu Statele Unite pentru a găzdui, eventual, arme nucleare americane pe teritoriul său, a declarat marţi ministrul Apărării. Vilniusul s-a arătat dispus să analizeze modificarea Constituţiei, care în prezent interzice prezenţa armelor de distrugere în masă în ţară, potrivit Politico .

"Discuţiile sunt în desfăşurare", le-a spus jurnaliştilor ministrul Apărării Naţionale, Robertas Kaunas. Negocierile au loc în contextul în care Washingtonul face paşi pentru reducerea prezenţei militare americane în Europa, alimentând temeri că aliaţii NATO ar putea fi expuşi unor vulnerabilităţi critice de securitate.

"Lituania cu siguranţă nu stă pe margine", a adăugat Kaunas. Constituţia ţării baltice interzice armele de distrugere în masă pe teritoriul său, însă preşedintele Gitanas Nausėda a luat în calcul modificarea legii fundamentale, invocând riscurile actuale de securitate.

Financial Times a relatat săptămâna aceasta că oficiali americani poartă discuţii pentru desfăşurarea de focoase nucleare şi bombardiere în ţări de pe flancul estic al NATO. În prezent, armele nucleare americane sunt depozitate în facilităţi militare din Germania, Belgia, Italia, Turcia, Ţările de Jos şi Regatul Unit.

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Negocierile coincid cu plecarea programată a aproximativ 1.000 de militari americani din Lituania. Kaunas a spus că o nouă rotaţie de personal militar american în ţara baltică rămâne "în analiză" la Washington, adăugând că reducerea mai amplă a numărului de militari americani din Europa a dus "la o revizuire a poziţionării regionale".