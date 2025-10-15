Organizaţiile umanitare încearcă să trimită mai multe ajutoare în Gaza, dar Israelul a avertizat că numărul camioanelor va scădea întrucât au fost trimise foarte puţine trupuri neînsufleţite ale ostaticilor. Donald Trump a declarat că, în cazul în care Hamas nu depune armele, atunci Statele Unite vor interveni.

După lăsarea întunericului, alte patru trupuri neînsufleţite au ajuns în Tel Aviv. Însă, 20 de cetăţeni israelieni morţi încă nu au fost returnaţi de Hamas. Drept răspuns, statul evreu a anunţat că punctul de trecere a graniţei Rafah rămâne închis şi astăzi şi că va limita numărul camioanelor cu ajutoare care intră în Gaza.

Donald Trump le-a transmis militanţilor Hamas şi un avertisment.

La o zi după summit, au apărut şi primele provocări. Planul de pace a fost semnat de Statele Unite, Egipt, Qatar şi Turcia, dar nu şi de Israel sau Hamas, motiv pentru care unii specialişti se îndoiesc de valabilitatea lui juridică. Documentul vorbeşte despre "o viziune cuprinzătoare a păcii, securităţii şi prosperităţii comune în regiune", dar fără detalii clare.

Ţările arabe, în frunte cu Iordania, avertizează însă că nu va fi pace în Orientul Mijlociu fără un stat palestinian.

