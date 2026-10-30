În 2012, o companie a înlocuit pasagerii din avion cu 9 tone de cartofi. Rezultatul a revoluţionat industria

Un experiment neobişnuit realizat de Boeing a demonstrat că nouă tone de cartofi pot înlocui pasagerii unui avion în timpul testelor pentru îmbunătăţirea conexiunii Wi-Fi. În 2012, inginerii companiei au umplut cabina unei aeronave cu saci de cartofi, după ce au descoperit că aceştia pot reproduce modul în care corpul uman influenţează semnalul wireless.

Pentru ca internul wireless să poată fi utilizat în timpul zborurilor comerciale, producătorii de aeronave au fost nevoiţi să efectueze numeroase teste care să demonstreze că tehnologia funcţionează la altitudini de mii de metri. Una dintre cele mai mari provocări a fost distribuirea uniformă a semnalului Wi-Fi în interiorul cabinei, unde prezenţa oamenilor poate influenţa calitatea conexiunii, relatează Xataka.

În 2012, inginerii de la Boeing au găsit o soluţie pe cât de simplă, pe atât de surprinzătoare. În loc să aducă zeci de voluntari pentru a ocupa scaunele avionului în timpul testelor, au decis să folosească saci de cartofi. Experimentul a devenit unul dintre cele mai neobişnuite exemple de aplicare a principiilor ştiinţifice în industria alimentară.

Cum pot afecta pasagerii semnalul Wi-Fi dintr-un avion

Puţini călători ştiu că performanţa conexiunii Wi-Fi de la bordul unui avion poate varia în funcţie de locul ocupat, de numărul pasagerilor şi chiar de mişcările acestora în cabină.

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Explicaţia ţine de modul în care corpul uman interacţionează cu undele electromagnetice. Acesta poate absorbi şi reflecta semnalele wireless, ceea ce duce la apariţia unor zone cu semnal puternic şi a altora în care conexiunea este mai slabă.

Inginerul Dennis Lewis a explicat, într-un interviu acordat publicaţiei WIRED, că inclusiv deplasarea cărucioarelor folosite de însoţitorii de bord poate modifica distribuţia semnalelor.

Astfel, interiorul unei aeronave reprezintă un mediu electromagnetic deosebit de complex, în care calitatea conexiunii depinde de numeroşi factori. Pentru a identifica zonele cu semnal slab, Boeing avea nevoie să reproducă în mod mai fidel condiţiile dintr-o cabină plină cu pasageri.

Cum au ajuns inginerii Boeing să înlocuiască pasagerii cu saci de cartofi

Soluţia tradiţională ar fi presupus recrutarea a zeci de voluntari, care să rămână aşezaţi pe scaunele unui avion timp de mai multe ore, în vreme ce inginerii efectuau măsurătorile. Procedura ar fi necesitat imobilizarea unei aeronave şi repetarea testelor pentru a identifica zonele cu o acoperire wireless mai slabă.

Cercetătorii au început să caute materiale care să reproducă modul în care corpul uman absoarbe şi reflectă undele electromagnetice. În cele din urmă, au identificat un candidat neaşteptat, cartoful.

Acesta conţine aproximativ 80% apă şi are proprietăţi dielectrice care îi permit să interacţioneze cu undele electromagnetice într-un mod asemănător corpului uman. Datorită acestor caracteristici, cartofii puteau simula prezenţa pasagerilor fără să fie nevoie ca zeci de persoane să participe la fiecare etapă a experimentului.

Nouă tone de cartofi au ocupat scaunele unui avion scos din uz

Pentru a pune teoria în practică, Boeing a folosit o aeronavă retrasă din serviciu, ale cărei scaune au fost ocupate de saci cu aproximativ 9.072 de kilograme de cartofi. În felul acesta, inginerii au reuşit să reproducă efectul unei cabine ocupate şi să studieze distribuţia semnalelor wireless fără să depindă de voluntari.

Spre deosebire de oameni, cartofii puteau rămâne nemişcaţi ore întregi, fără pauze şi fără să influenţeze rezultatele prin deplasări neprevăzute. Proiectul a primit numele SPUDS, acronim pentru "Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution". Denumirea reprezenta şi un joc de cuvinte, deoarece termenul englezesc "spuds" este folosit în limbaj colocvial pentru cartofi.

Pentru a verifica precizia metodei, cercetătorii au comparat ulterior rezultatele obţinute cu ajutorul cartofilor cu măsurătorile realizate în prezenţa unor persoane reale.

Experimentul cu cartofi a fost un succes

Folosirea cartofilor a permis simularea unei cabine ocupate de pasageri, fără dificultăţile logistice asociate participării unui număr mare de voluntari.

În plus, cercetătorii au putut repeta măsurătorile în condiţii similare, ceea ce a făcut procesul de testare mai rapid şi mai uşor de controlat.

Experimentul a demonstrat că o soluţie aparent banală poate contribui la rezolvarea unor probleme tehnologice complexe atunci când este combinată cu instrumente avansate şi cunoştinţe ştiinţifice. Potrivit informaţiilor confirmate de Boeing în decembrie 2012, procedura a permis reducerea semnificativă a timpului necesar pentru efectuarea testelor. Dacă anterior acestea necesitau mai mult de două săptămâni, prin utilizarea noii metode au putut fi finalizate în numai zece zile.