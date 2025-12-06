Republica Moldova cere ajutor de avarie României, în sectorul energetic. Ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei a lovit un grup energetic ce alimenta şi Republica Moldova.

- Moldova cere ajutor de urgenţă României: "Am fost deconectaţi de la un grup energetic după atacul din Ucraina" - Shutterstock

În acest context, Moldelectrica cere ajutorul României pentru a putea asigura fluxul energetic până la remediere avariilor. "Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energeric important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore.

Aceasta va menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și va preveni eventuale suprasarcini. Totodată, îndemnăm cetățenii Republicii Moldova să consume energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină și eventuale deconectări", se arată în mesajul postat Moldelectrica pe pagina de Facebook.

