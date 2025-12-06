Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Imagini virale după vizita Melaniei Trump la un spital de copii. Momentul a avut loc de faţă cu presa

Prima Doamnă Melania Trump a continuat tradiția anuală a vizitelor primelor doamne la Spitalul Național de Copii în timpul sezonului de Crăciun.

de Redactia Observator

la 06.12.2025 , 15:37
Imagini virale după vizita Melaniei Trump la un spital de copii. Momentul a avut loc de faţă cu presa Imagini virale după vizita Melaniei Trump la un spital de copii. Momentul a avut loc de faţă cu presa - Profimedia

Melania Trump a petrecut timp cu pacienții tineri și familiile acestora pentru a-i sprijini pe copiii curajoși care primesc îngrijire, transmite Casa Albă.

Prima Doamnă și-a început vizita în atriul spitalului și a continuat la Unitatea de Hematologie și Oncologie. Ea a citit "Cum coboară Moș Crăciun pe coș?" unui mic grup de pacienți tineri și familiilor acestora.

Pe parcursul vizitei sale, Melania Trump a vorbit cu pacienții, familiile, medicii, asistentele medicale și personalul administrativ, oferind cuvinte de încurajare în această perioadă specială a anului.

Articolul continuă după reclamă

Un moment emoţionant a avut loc la finalul vizitei, când o copilă a alergat spre Melania Trump, pe care a luat-o în braţe, sub privirile presei. 

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

melania trump prima doamna presa fetita copii spital
Înapoi la Homepage
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
Indie, EDM, pop dance și afro made in Romania: Cine sunt românii din spatele proiectului care a revoluționat industria muzicii
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei?
Observator » Ştiri externe » Imagini virale după vizita Melaniei Trump la un spital de copii. Momentul a avut loc de faţă cu presa