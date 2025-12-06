Prima Doamnă Melania Trump a continuat tradiția anuală a vizitelor primelor doamne la Spitalul Național de Copii în timpul sezonului de Crăciun.

Imagini virale după vizita Melaniei Trump la un spital de copii. Momentul a avut loc de faţă cu presa - Profimedia

Melania Trump a petrecut timp cu pacienții tineri și familiile acestora pentru a-i sprijini pe copiii curajoși care primesc îngrijire, transmite Casa Albă.

Prima Doamnă și-a început vizita în atriul spitalului și a continuat la Unitatea de Hematologie și Oncologie. Ea a citit "Cum coboară Moș Crăciun pe coș?" unui mic grup de pacienți tineri și familiilor acestora.

Pe parcursul vizitei sale, Melania Trump a vorbit cu pacienții, familiile, medicii, asistentele medicale și personalul administrativ, oferind cuvinte de încurajare în această perioadă specială a anului.

Articolul continuă după reclamă

Un moment emoţionant a avut loc la finalul vizitei, când o copilă a alergat spre Melania Trump, pe care a luat-o în braţe, sub privirile presei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰