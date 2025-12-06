Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare. Ce au descoperit pompierii

Pompieri, polițiști și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor intervin sâmbătă la școala 130 din Sectorul 5 al Capitalei, unde a fost sesizat miros de gaze. În școală sunt amenajate secții de votare, informează Mediafax.

Potrivit Poliției Capitalei, autoritățile au fost sesizate în jurul orei 10.35, prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la secțiile de votare nr. 884 – 890, organizate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 130, Sector 5, cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze.

De unde provenea mirosul

La fața locului intervin echipaje ale ISU București – Ilfov, inclusiv structuri CBRN, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere și ai Secției 18 Poliție și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor.

Traficul rutier a fost temporar restricționat. Polițiștii susțin că, vineri, în aceeași zonă a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetățeni.

Verificările făcute sâmbătă au confirmat că mirosul provine tot de la canalizare și nu există niciun pericol pentru populație sau pentru desfășurarea procesului electoral.

