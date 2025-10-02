Bashar al-Assad ar fi fost otrăvit la Moscova. Fostul preşedinte sirian ar fi fost externat, potrivit OSDO

Fostul dictator sirian Bashar al-Assad ar fi fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova, unde se află în exil după ce a fost înlăturat de la putere în urmă cu zece luni. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a declarat, citând o "sursă privată", că Assad a fost externat luni, 29 septembrie, dintr-un spital aflat la periferia Moscovei.

Bashar al-Assad ar fi fost otrăvit, susține Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), o organizaţie cu sediul în Regatul Unit, dar care dispune de o reţea amplă de surse în Siria. Potrivit acesteia, unul dintre motivele operațiunii de asasinat ar fi fost "compromiterea guvernului rus și acuzarea acestuia de complicitate" la moartea lui.

De câteva zile pe rețelele de socializare circulă zvonuri privind o tentativă de asasinare la adresa lui Bashar al-Assad. Guvernul rus nu a comentat până acum aceste informații şi nici nu există relatări independente privind otrăvirea lui Assad. Starea fostului dictator este în prezent "stabilă", el fiind externat din spital, potrivit sursei citate. Fratele său, Maher al-Assad, ar fi avut voie să îl viziteze în spital.

Informații neconfirmate sugerau că el ar fi fost internat "în stare critică după ce a fost otrăvit". Noile autorități din Siria au cerut extrădarea lui Assad, cerere respinsă până acum de Rusia. Preşedintele Vladimir Putin i-a acordat personal azil lui Assad, împreună cu membri ai familiei și apropiați ai regimului său.

În vârstă de 60 de ani, Assad nu a mai fost văzut în public de când a ajuns în Rusia și se presupune că se află sub protecția strictă a serviciilor secrete ruse. La mai puțin de o lună de la sosirea sa în Rusia, Assad s-ar fi plâns agenților săi de securitate că se simte rău și are dificultăți de respirație. Totuși, aceste informații nu au fost confirmate.

La finalul lunii decembrie 2024, Kremlinul a negat informaţiile publicate de un ziar din Turcia potrivit cărora Asma al-Assad, soția de origine britanică a lui Bashar, vrea să divorțeze și să părăsească Rusia.

Mandat de arestare pentru fostul preşedinte Bashar al-Assad

Autorităţile siriene au emis la finalul lunii septembrie un mandat de arestare pe numele fostului preşedinte, a anunţat sâmbătă un judecător, care a precizat că va fi dat în urmărire internaţională prin Interpol, potrivit agenţiei SANA.

Mandatul de arestare a fost emis în lipsă pentru o serie de acuzaţii, printre care crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte, în legătură cu represiunea din anul 2011 în oraşul Daraa. La acea vreme, în contextul mişcării aşa-numite "Primăvara Arabă", o serie de revolte populare succesive au avut loc în ţări din Orientul Mijlociu împotriva unor regimuri autoritare, unele dintre acestea fiind înlocuite, fără a deveni însă democraţii, iar în alte cazuri revoltele au condus la războaie civile îndelungate, cum a fost cel al Siriei.

O mişcare pro-democraţie a fost declanşată astfel în această ţară în 2011, dar preşedintele al-Assad a răspuns cu o represiune violentă. Situaţia a evoluat rapid într-un conflict armat soldat cu sute de mii de morţi, milioane de refugiaţi şi devastarea Siriei. Sute de mii de oameni au ajuns în închisori, unde au fost torturaţi sau ucişi fără urmă, conform avocaţilor pentru drepturile omului.

După înlăturarea lui al-Assad de la putere, noua conducere siriană a preşedintelui islamist interimar Ahmed al-Sharaa a încercat să proiecteze o imagine moderată şi să respecte drepturile omului, în timp ce caută să obţină sprijin internaţional pentru reconstrucţia ţării distruse de război.

Noile autorităţi de la Damasc încearcă să remedieze inclusiv relaţiile cu Rusia, în pofida ajutorului militar direct oferit de aceasta armatei lui al-Assad în timpul războiului. Miniştrii sirieni ai Externelor şi Apărării au efectuat deja vizite la Moscova, iar Ahmed al-Sharaa a avut în februarie o convorbire telefonică cu preşedintele rus Vladimir Putin, ei convenind atunci să continue contactele pentru a dezvolta o agendă de cooperare bilaterală, dar nu au ajuns la niciun acord cu privire la viitorul celor două baze militare ruseşti din Siria. Preşedintele sirian a primit din partea Rusiei invitaţia să participe în octombrie la Moscova la summitul Rusia - Liga Arabă.

