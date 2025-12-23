Un nou lot masiv de documente din dosarul Epstein a fost publicat de Departamentul de Justiţie al SUA

Un nou lot de 11.000 de documente din dosarul Epstein, inclusiv videoclipuri și fotografii, a fost publicat.

Miile de documente noi legate de cazul infractorului condamnat Jeffrey Epstein au fost disponibile marți pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), conform BBC.

DOJ a fost acuzat de reținerea informațiilor și a fost criticat de democrați pentru publicarea lentă și editarea masivă a înregistrărilor din ancheta privind Epstein.

Noile dosare includ sute de înregistrări video sau audio, în special imagini de supraveghere din august 2019, luna în care Epstein a fost găsit mort în celula sa.

De asemenea, în documente sunt incluse transcrieri ale instanței, înregistrări FBI și DOJ, e-mailuri și decupaje din știri.

DOJ era obligat prin lege să publice dosarele sale despre Epstein și complicele sale Ghislaine Maxwell până la 19 decembrie, dar departamentul a declarat că volumul de materiale însemna că acestea ar trebui publicate în mod continuu pentru a redacta detalii despre supraviețuitori.

Dezvăluirea de vineri a reprezentat doar o fracțiune din totalul datelor pe care FBI și Departamentul de Justiție au declarat că le dețin referitoare la Epstein și a fost puternic redactată, inclusiv mai multe documente sau 100 de pagini sau mai mult care au fost complet înnegrite.

De asemenea, a fost remarcabilă lipsa referințelor la Trump, care a avut o prietenie bine mediatizată cu Epstein în anii 1990 și începutul anilor 2000.

În schimb, dosarele publicate l-au prezentat pe larg pe fostul președinte Bill Clinton, un democrat și adversar politic.

