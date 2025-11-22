Belarus a grațiat 31 de ucraineni în urma unui acord cu Donald Trump
Belarus, aliat al Rusiei, a acordat grațierea a 31 de cetățeni ucraineni, a anunțat sâmbătă televiziunea de stat, în urma unui acord între președintele Aleksandr Lukașenko și liderul american Donald Trump, informează News.ro.
"Preşedintele a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni care au comis infracţiuni pe teritoriul ţării noastre", a declarat purtătoarea de cuvânt a lui Lukaşenko, Natalia Eismont, la televiziunea de stat.
Aceasta a adăugat că persoanele vizate sunt „în prezent predate autorităţilor ucrainene”.
"Femeile şi bărbaţii deţinuţi în Belarus şi condamnaţi la diverse pedepse cu închisoarea, de la doi la unsprezece ani, se întorc în Ucraina", a scris Comitetul de Coordonare pentru Schimbul de Prizonieri de la Kiev pe aplicaţia de mesagerie Telegram.
"Ne exprimăm recunoştinţa faţă de Statele Unite ale Americii şi preşedintele Donald Trump pentru munca lor de succes în ceea ce priveşte returnarea civililor şi personalului militar ucrainean din Belarus şi Rusia", a menţionat sursa citată.
