Berlinul, sceptic față de ideea lui Putin ca Gerhard Schroeder să medieze pacea în Ucraina

Germania privește cu scepticism propunerea președintelui rus Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schroeder să intermedieze eventuale negocieri de pace între Rusia, Uniunea Europeană și Ucraina. Berlinul consideră că Moscova nu a oferit până acum semnale reale privind disponibilitatea pentru discuții serioase, potrivit Reuters.

Fostul cancelar german Gerhard Schroeder, stânga, dă mâna cu președintele rus Vladimir Putin, dreapta, după meciul dintre Rusia și Arabia Saudită care a deschis Cupa Mondială de fotbal din 2018, desfășurat pe stadionul Luzhniki din Moscova, Rusia, joi, 14 iunie 2018 - Profimedia

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat recent că este de părere că există "potenţial" ca UE să negocieze cu Rusia şi să discute viitorul arhitecturii de securitate a Europei. Putin a spus că, dacă astfel de discuţii ar avea loc, Schroeder ar fi mediatorul său preferat.

Berlinul nu crede în oferta lui Putin

Un oficial german a declarat că oferta nu este credibilă, deoarece Rusia nu şi-a schimbat nicio condiţie, adăugând că un test iniţial ar fi dacă Moscova este dispusă să prelungească un armistiţiu de trei zile.

Oficialul, care a vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, a declarat că Putin a făcut o serie de oferte false menite să divizeze alianţa occidentală.

După ce a părăsit funcţia în 2005, Schroeder a preluat aproape imediat funcţia de preşedinte al unui consorţiu controversat de gazoduct germano-rus şi s-a confruntat cu critici aspre în Germania pentru apropierea sa de Putin.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat vineri că Berlinul nu a văzut niciun semn că Moscova ar fi interesată de negocieri serioase şi a subliniat că orice discuţii cu Uniunea Europeană ar trebui să fie coordonate îndeaproape cu statele membre şi Ucraina.

