Ziua Victoriei, în Rusia, s-a derulat astăzi mai simplu ca niciodată. De teama unor atacuri ucrainene, administraţia de la Moscova a luat măsuri de securitate serioase, de la tăierea accesului la internet cu câteva zile înainte, până la reducerea efectivelor militare şi a armamentului scos în Piaţa Roşie. La paradă a participat şipremierul Slovaciei, Robert Fico.

După cum a explicat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, defilarea a fost programată cu efective minime. Panica de la Moscova a făcut ca tunurile, tancurile sau rachetele care umpleau străzile regulat pe 9 mai, să rămână în bazele militare. Şi numărul soldaţilor ruşi a fost mai mic decât de obicei. Nu au lipsit însă batalioane care au luptat pe front împotriva Ucrainei, dar şi trupe militare nord coreene.

Liderii care au participat la parada din Moscova

Preşedintele rus şi-a susţinut însă obişnuitul discurs, în care a comparat luptele din Al Doilea Război Mondial cu conflictul din Ucraina. Despre care este convins că se va încheia cu un succes răsunător. "Cheia succesului este forța noastră morală și etică, curajul și vitejia noastră, unitatea noastră și capacitatea noastră de a îndura totul și de a depăși orice încercare. Avem un obiectiv comun. Fiecare își aduce contribuția personală în spatele liniilor. Sunt ferm convins că cauza noastră este dreaptă, suntem împreună, iar victoria a fost și va fi întotdeauna a noastră. Glorie națiunii victorioase, glorie veteranilor, glorie Forțelor Armate ale Rusiei. Sărbători fericite. La mulți ani de Ziua Victoriei", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Premierul Slovaciei, Robert Fico şi vicepreşedintele parlamentului slovac au fost singurele feţe europene prezente la parada din Piaţa Roşie. "În Uniunea Europeană, există întotdeauna câteva oi negre, așa-numitele "oi negre ale familiei". Ei bine, eu aparțin acelei turme. Oaia neagră a familiei", a declarat Robert Fico, prim-ministrul slovac. În dreapta lui Vladimir Putin a stat prietenul şi partenerul său Alexander Lukashenko, preşedintele Belarusului. Iar printre ceilalţi invitaţi au fost preşedinţii Uzbekistanului şi Kazahstanului.

