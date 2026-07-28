Cei care visează la o perioadă mai lungă în Grecia, dar vor să evite costurile ridicate ale cazării, au început să apeleze la un sistem tot mai popular în Europa: house sitting. Prin acest mecanism, turiștii pot locui temporar în case sau vile private în schimbul unor responsabilități precum îngrijirea locuinței, udarea plantelor sau supravegherea animalelor de companie.

Insulele din Grecia unde poţi sta fără să plăteşti cazare. Ce trebuie să facă turiștii în schimb - Profimedia

Fenomenul a prins amploare în ultimii ani, mai ales în rândul turiştilor care vor să descopere o destinație pe termen mai lung și să trăiască asemenea localnicilor. În Grecia există astfel de oportunități în zone precum insulele Creta și Ciclade, regiunea Atenei, Peloponez sau alte localități mai puțin turistice, potrivit trustedhousesitters.com.

Cum funcționează house sitting

Sistemul se bazează pe un schimb reciproc: proprietarii pleacă în vacanță sau pentru perioade mai lungi și caută persoane de încredere care să aibă grijă de locuință și de animalele lor, iar turiştii primesc dreptul de a locui acolo fără să plătească chirie.

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În majoritatea cazurilor, principalele responsabilități sunt legate de animale – hrănirea câinilor sau pisicilor, plimbările zilnice și menținerea rutinei acestora. Uneori, proprietarii solicită și sarcini simple, precum întreținerea grădinii sau primirea corespondenței.

Platforme internaționale precum TrustedHousesitters pun în legătură proprietarii cu persoane interesate să ofere astfel de servicii. Platforma precizează că schimbul nu presupune plata unei sume de bani între gazdă și persoana care vine să aibă grijă de locuință, ci se bazează pe încredere și responsabilitate reciprocă.

Grecia, o destinație atractivă

Pentru mulți turiști, avantajul principal este posibilitatea de a petrece mai mult timp într-o zonă turistică fără costurile unei cazări tradiționale. O lună petrecută într-o casă locală poate oferi o experiență diferită față de un sejur clasic la hotel: cumpărături din magazinele din sat, interacțiune cu localnicii și explorarea unor locuri mai puțin cunoscute.

În Grecia există anunțuri pentru case de pe insule, locuințe aproape de mare sau proprietăți din zone rurale, unde proprietarii caută persoane care să le supravegheze casa și animalele în perioadele în care lipsesc.

Deși pare o metodă ideală de a economisi bani, house sitting presupune responsabilitate. Persoanele acceptate trebuie să respecte regulile proprietarilor și să fie disponibile pentru îngrijirea animalelor sau a locuinței.

De asemenea, turiştii trebuie să își organizeze separat transportul, asigurarea și eventualele documente necesare pentru intrarea și șederea în țara respectivă.

O alternativă pentru cei care vor să călătorească mai ieftin

House sitting-ul este tot mai folosit de persoane care lucrează online, cupluri sau călători singuri care vor să petreacă perioade mai lungi într-o altă țară. Spre deosebire de o rezervare turistică obișnuită, experiența oferă posibilitatea de a locui într-un cartier sau sat, nu doar într-o zonă dedicată turiștilor.

Pentru cei care iubesc animalele și vor să descopere Grecia într-un ritm mai lent, sistemul poate reprezenta o modalitate interesantă de a reduce cheltuielile de călătorie și de a experimenta viața locală.