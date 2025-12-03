Bilanţul dezastrului din Hong Kong creşte la 159 morţi. Cea mai tânără victimă avea un an, cea mai bătrână, 97

Numărul morților în incendiul de la un complex rezidenţial din Hong Kong a crescut la 159 miercuri. Autoritățile au arestat șase persoane sub suspiciunea de dezactivare a unor alarme de incendiu în timpul lucrărilor de întreținere la complexul rezidențial.

Bilanţul dezastrului din Hong Kong creşte la 159. Cea mai tânără victimă avea 1 an, cea mai bătrână, 97 - Profimedia

Cea mai tânără persoană care a murit în incendiu a fost un bebeluș de 1 an, a declarat poliția. Cea mai în vârstă avea 97 de ani.

Poliția a declarat că a finalizat căutarea cadavrelor din interiorul tuturor celor șapte dintre cele opt turnuri rezidențiale zgârie-nori devastate de incendiul care a izbucnit miercurea trecută și a durat până vineri pentru a fi stins. Aproximativ 30 de persoane încă sunt date dispărute.

"Nu ne-am terminat încă munca", a declarat reporterilor comisarul de poliție Joe Chow, adăugând că oficialii vor continua să caute prin grămezi de schele de bambus căzute pentru a verifica dacă există rămășițe sau cadavre îngropate acolo, relatează ABC News.

Incendiul mortal a izbucnit la Wang Fuk Court, în districtul suburban nordic Tai Po, care era în curs de renovare de luni de zile, clădirile fiind acoperite cu schele de bambus și plase verzi.

Poliția și organismul anticorupție al orașului au anunțat marți că au arestat 15 persoane, în timp ce autoritățile investighează corupția și neglijența în legătură cu lucrările de renovare. Plasele de calitate inferioară care acopereau schelele ridicate în afara turnurilor și plăcile de spumă instalate pe ferestre au contribuit la răspândirea rapidă a incendiului, au declarat autoritățile la începutul acestei săptămâni.

Poliția a declarat miercuri că șase persoane care ar fi dezactivat unele alarme de incendiu din complexul rezidențial în timpul lucrărilor de renovare au fost arestate sub suspiciunea de a fi făcut declarații false departamentului de pompieri.

Locuitorii și oficialii au declarat că unele alarme de incendiu din clădiri nu au sunat când a izbucnit incendiul, deși nu era clar cât de răspândită era problema în complex.

Cauza inițială a incendiului era încă în curs de investigare.

