Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a prezentat duminică bilanțul la o lună de la preluarea mandatului, anunțând că primele săptămâni au fost dedicate punerii bazelor pentru marile reforme pe care le coordonează: restructurarea companiilor de stat, debirocratizarea și digitalizarea. Gheorghiu subliniază că nu urmărește "promisiuni miraculoase", ci un proces riguros și transparent, menit să producă rezultate durabile.

Vicepremierul Oana Gheorghiu şi-a prezentat bilanţul după o lună de mandat. "Este nevoie de răbdare" - Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat primul bilanț al activității sale, la o lună după preluarea mandatului, afirmând că perioada a fost dedicată construirii fundamentelor pentru un mod profesionist de lucru în Guvern. Aceasta spune că s-a concentrat pe înțelegerea sistemului, identificarea blocajelor instituționale și stabilirea unei viziuni strategice pentru reformele pe care le coordonează, potrivit Mediafax.

Reforma companiilor de stat, printre priorităţi

Una dintre prioritățile centrale ale mandatului său este reforma companiilor de stat. România are peste 1.500 de companii publice, dintre care unele generează pierderi constante, afectând economia și comunitățile în care activează. Gheorghiu subliniază că nu poate exista o schimbare reală fără coordonare între ministere, Secretariatul General al Guvernului și AMEPIP. În prima lună a fost finalizată strategia de reformă a companiilor de stat, au fost constituite echipe specializate în guvernanță, restructurare și analiză de date și a fost transmisă Comisiei Europene o informare oficială privind noul model de lucru. Săptămâna viitoare urmează selecția finală a primelor zece companii din energie și transport care vor intra în pilotul reformei. Vicepremierul transmite că nu promite rezultate imediate, ci un proces predictibil, transparent și verificabil.

Articolul continuă după reclamă

Debirocratizarea, un alt pilon al mandatului

Oana Gheorghiu, împreună cu Mădălina Marcu, pregătește lansarea unui proiect care urmărește simplificarea relației dintre cetățeni și stat, pe care îl descrie drept "un proces ce începe cu respectul față de oameni". A fost definitivată viziunea prin care cetățenii, mediul de afaceri și funcționarii vor putea identifica împreună blocajele administrative, iar primele măsuri concrete de simplificare vor fi anunțate în următoarele săptămâni.

Prima strategie unitară de digitalizare la nivel guvernamental

În domeniul digitalizării, Gheorghiu afirmă că România dispune de specialiști și proiecte solide, ceea ce lipsește fiind coordonarea. Se lucrează la prima strategie unitară de digitalizare la nivel guvernamental, la un cadru care conectează instituțiile într-un ecosistem comun și la o prioritizare clară a marilor proiecte, astfel încât implementarea să devină coerentă, eficientă și măsurabilă.

Prima vizită oficială în străinătate

Vicepremierul a efectuat și prima vizită oficială în străinătate, la Stuttgart, între 26 și 27 noiembrie, participând la German–Romanian–Moldovan Business Conference și având o întâlnire bilaterală cu Winfried Kretschmann, premierul landului Baden-Württemberg. Discuțiile s-au concentrat pe digitalizare, investiții și dezvoltarea colaborării economice. Gheorghiu notează că investitorii germani solicită predictibilitate și eficiență în relația cu statul român și consideră aceste mesaje esențiale pentru viitoarele politici publice. În timpul vizitei a avut loc și o întâlnire emoționantă cu românii din diaspora, pe care îi descrie drept oameni care "nu au obosit să spere că acasă poate deveni un loc mai bun”.

În final, vicepremierul afirmă că a ales să comunice abia după această primă lună pentru a evita declarațiile formale și pentru a se concentra pe construcția strategiei de lucru. Spune că va rămâne transparentă, dar nu va face promisiuni nerealiste, deoarece orice reformă reală necesită cooperare, disciplină și încredere între toate instituțiile implicate. "Este nevoie de răbdare și de o schimbare de mentalitate. Rezultatele vor veni, iar România poate trece de la improvizație la guvernanță profesionistă", a încheiat Gheorghiu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰