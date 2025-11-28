Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bilanțul incendiului uriaș izbucnit la complexul Wang Fuk Court din Hong Kong a urcat la 94 de morți

Cel puțin 94 de persoane au murit în incendiul devastator care a cuprins miercuri complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po, transformând tragedia în cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimii aproape 80 de ani. Autoritățile continuă verificările în toate apartamentele pentru a se asigura că nu mai există victime, în timp ce ancheta preliminară indică faptul că materialele inflamabile folosite în lucrările de renovare ar fi favorizat propagarea extrem de rapidă a flăcărilor.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 08:22
Bilanțul incendiului uriaș izbucnit la complexul Wang Fuk Court din Hong Kong a urcat la 94 de morți Bilanțul incendiului uriaș izbucnit la complexul Wang Fuk Court din Hong Kong a urcat la 94 de morți - Profimedia

Bilanțul tragediei din Hong Kong continuă să crească, întrucât, vineri, autoritățile medicale din regiune au anunțat că bilanțul celor care și-au pierdut viața în incendiu a ajuns la 94.

Inițial, autoritățile au raportat că 279 de persoane sunt date dispărute, însă cifra nu a mai fost actualizată, potrivit Mediafax, care citează Reuters.

Derek Chan, director adjunct al serviciului de pompieri, a declarat că echipele vor continua să forțeze intrarea în toate apartamentele pentru a elimina posibilitatea existenței altor victime, însă operațiunile sunt aproape de final.

Articolul continuă după reclamă

Incendiul, alimentat de schelele de bambus și materialele inflamabile folosite în renovare blocurilor, s-a extins rapid în întregul complex.

În urma incendiului, poliția a arestat trei persoane sub suspiciunea de omor prin imprudență. Poliția suspectează că utilizarea unor materiale inflamabile, precum plăcile de spumă care blocau ferestrele, a contribuit la propagarea rapidă a incendiului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

hong kong incendiu complex rezidential
Înapoi la Homepage
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Ştiri externe » Bilanțul incendiului uriaș izbucnit la complexul Wang Fuk Court din Hong Kong a urcat la 94 de morți