Cel puțin 94 de persoane au murit în incendiul devastator care a cuprins miercuri complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po, transformând tragedia în cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimii aproape 80 de ani. Autoritățile continuă verificările în toate apartamentele pentru a se asigura că nu mai există victime, în timp ce ancheta preliminară indică faptul că materialele inflamabile folosite în lucrările de renovare ar fi favorizat propagarea extrem de rapidă a flăcărilor.

Bilanțul incendiului uriaș izbucnit la complexul Wang Fuk Court din Hong Kong a urcat la 94 de morți - Profimedia

Bilanțul tragediei din Hong Kong continuă să crească, întrucât, vineri, autoritățile medicale din regiune au anunțat că bilanțul celor care și-au pierdut viața în incendiu a ajuns la 94.

Inițial, autoritățile au raportat că 279 de persoane sunt date dispărute, însă cifra nu a mai fost actualizată, potrivit Mediafax, care citează Reuters.

Derek Chan, director adjunct al serviciului de pompieri, a declarat că echipele vor continua să forțeze intrarea în toate apartamentele pentru a elimina posibilitatea existenței altor victime, însă operațiunile sunt aproape de final.

Incendiul, alimentat de schelele de bambus și materialele inflamabile folosite în renovare blocurilor, s-a extins rapid în întregul complex.

În urma incendiului, poliția a arestat trei persoane sub suspiciunea de omor prin imprudență. Poliția suspectează că utilizarea unor materiale inflamabile, precum plăcile de spumă care blocau ferestrele, a contribuit la propagarea rapidă a incendiului.

