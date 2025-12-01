Antena Meniu Search
Bilanţul incendiului devastator din Hong Kong a crescut la 128 de morţi

Cel puţin 128 de persoane şi-au pierdut viaţa în puternicul incendiu care a devastat miercuri un complex rezidenţial din Hong Kong, în timp ce 200 de persoane sunt date dispărute, a declarat vineri şeful securităţii, Chris Tang, relatează AFP, citată de Agerpres.

Precedentul bilanţ consemna 94 de morţi. În incendiu au fost rănite 79 de persoane, a declarat el în timpul unei conferinţe de presă comune cu oficiali ai serviciilor de pompieri. Dintre cele 128 de persoane decedate, 89 nu au fost încă identificate, a adăugat el.

Sistemele de alarmă nu funcţionau

Tang a afirmat că 200 de persoane sunt date dispărute, incluzând persoane decedate care nu au fost încă identificate. El a declarat că ancheta privind cauza acestei tragedii continuă şi ar putea dura trei sau patru săptămâni. Pompierii au anunţat vineri că sistemul de alarmă era defect în clădirile complexului rezidenţial Hong Kong, în care a izbucnit cel mai grav incendiu din ultimii 80 de ani din acest oraş.

Şeful serviciilor de pompieri din Hong Kong, Andy Yeung, le-a declarat jurnaliştilor că o echipă de specialişti a fost trimisă în aceste clădiri după numeroase mărturii conform cărora alarmele nu s-au declanşat în momentul izbucnirii incendiului. "Am constatat că sistemele de alarmă din toate cele opt clădiri nu funcţionau corect", a spus el.

