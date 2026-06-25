Centrul Elen pentru Cercetări Marine atrage atenția că informațiile apărute recent în presă și pe rețelele sociale despre peștele-iepure (lagocefalul) trebuie tratate cu prudență și bazate pe date științifice, nu pe panică. Reacția vine pe fondul unor relatări privind presupuse "atacuri" asupra unor persoane, printre care şi o femei care ar fi fost mușcată și a ajuns la spital. Specialiștii subliniază că nu există dovezi sistematice care să confirme astfel de incidente la scară largă.

Cât de periculos este peștele-iepure care a băgat spaima în turiștii din Grecia. Recomandările specialiştilor - arhivă

Centrul Elen pentru Cercetări Marine a transmis un comunicat în care face apel la calm și informare corectă în contextul articolelor apărute recent în presă despre peștele-iepure (lagocefalul), o specie considerată invazivă în Marea Mediterană. Potrivit cercetătorilor, subiectul a fost amplificat în spațiul public într-un mod care poate genera panică nejustificată, potrivit ErtNews.

Ce este peștele-iepure (lagocefalul)

Lagocefalul (Lagocephalus sceleratus) este o specie alogenă care a pătruns în Marea Mediterană din Marea Roșie prin Canalul Suez. În Grecia a fost înregistrată pentru prima dată în 2005, iar în prezent se găsește aproape în toate mările grecești, aparițiile sale devenind tot mai frecvente.

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Este o specie invazivă care afectează negativ biodiversitatea, ecosistemele marine și activitățile de pescuit, deoarece concurează cu speciile locale pentru hrană și consumă capturi de interes comercial.

Pescarii de coastă se confruntă cu pierderi economice semnificative din cauza acestei specii. Lagocefalul provoacă daune uneltelor de pescuit, distruge plasele și paragatele, îi obligă pe pescari să își schimbe zonele de pescuit și duce la pierderea capturilor.

Pește toxic - Consumul său este interzis

Țesuturile lagocefalului conțin o neurotoxină puternică, tetrodotoxina, pentru care nu există un antidot cunoscut. Consumul acestui pește poate provoca intoxicații grave și chiar deces.

Din acest motiv, legislația europeană interzice comercializarea și consumul acestei specii, precum și al altor pești înrudiți.

În Grecia a fost înregistrat un singur caz de intoxicație, care a implicat cinci marinari străini care nu cunoșteau pericolul reprezentat de acest pește. Până în prezent, în țară nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de consumul de lagocefal.

Cât de periculoși sunt pentru înotători?

Potrivit Centrului Elen pentru Cercetări Marine, nu există un sistem oficial de înregistrare a incidentelor de atac sau intoxicație provocate de lagocefal în Grecia sau în alte țări mediteraneene.

Centrul a fost informat doar despre un singur caz confirmat de rănire a unei înotătoare în insula Creta, în anul 2022. Incidentele despre care s-a vorbit în ultimele zile pe rețelele sociale nu au fost confirmate, iar, potrivit oamenilor de știință, acestea ar putea genera teamă și nesiguranță nejustificate în rândul populației.

Plan de gestionare și monitorizare

Centrul Elen pentru Cercetări Marine monitorizează în mod sistematic răspândirea lagocefalului și impactul acestuia asupra mediului marin și a pescuitului, în colaborare cu ministerele competente.

În 2024 a fost elaborat un Plan de Acțiune pentru gestionarea acestei specii, care include propuneri privind monitorizarea, controlul și posibila valorificare a acesteia.

În paralel, a fost propus un program-pilot de pescuit subvenționat al lagocefalului, destinat pescarilor profesioniști de coastă, urmând exemplul Cipru. Propunerea a fost deja transmisă Comisiei Europene pentru aprobare.

Recomandările pentru cetățeni

Oamenii de știință îi îndeamnă pe cei care frecventează plajele sau practică pescuitul recreativ să dea dovadă de calm și prudență.

Se recomandă:

să nu ne apropiem, să nu atingem și să nu hrănim animale sălbatice, fie marine, fie terestre.

să manipulăm lagocefalul doar dacă este absolut necesar și întotdeauna folosind mănuși speciale groase de protecție.

să nu consumăm niciodată lagocefal.

să nu consumăm niciun pește sau alt organism marin dacă nu suntem absolut siguri că este sigur pentru consum.

Centrul Elen pentru Cercetări Marine subliniază că situația necesită informare corectă, prudență și dovezi științifice, nu exagerări și panică.