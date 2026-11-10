Boeing dă afară mai mulţi angajaţi care construiesc avioane. Producţia creşte mai lent decât spera compania

Constructorul aeronautic american Boeing a anunţat luni că va reduce cu aproximativ 5% numărul angajaţilor din divizia de avioane comerciale, deoarece majorarea producţiei avansează mai lent decât anticipase compania, relatează CNBC.

Reducerea personalului se va realiza atât prin plecări naturale, fără înlocuirea angajaţilor, cât şi prin concedieri, potrivit unui mesaj intern transmis de Stephanie Pope, directoarea diviziei de avioane comerciale.

Boeing continuă să încerce stabilizarea ritmului de producţie pentru aeronavele 737 MAX, unul dintre cele mai importante modele din portofoliul său. Ajustarea programelor de fabricaţie şi reducerea numărului de avioane produse au generat un excedent de personal.

”Modificarea programelor de producţie şi reducerea numărului de aeronave fabricate ne aduc într-o situaţie în care avem mai mulţi angajaţi decât este necesar”, a explicat Stephanie Pope.

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”Din păcate, trebuie să adaptăm numărul angajaţilor la planul nostru de afaceri revizuit, ceea ce va duce la o reducere de aproximativ 5%, prin plecări naturale şi concedieri”, a adăugat aceasta.

Notificările privind disponibilizările vor începe în decembrie, potrivit conducerii Boeing. Compania nu a precizat deocamdată numărul exact al posturilor care vor fi eliminate.