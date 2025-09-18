Boxerul Jesus Mercato, găsit mort la 21 de ani. Pugilistul era înfăşurat într-o pătură şi legat cu scoch

Boxerul Jesus Mercato a fost găsit mort, înfăşurat într-o pătură, lângă o autostradă, în Mexic. Tânărul de 21 de ani dispăruse de acasă de câteva zile.

Pugilistul a fost găsit pe drumul care duce spre San Luis Río Colorado, Sonora, înfășurat într-o pătură și acoperit cu bandă adezivă. Jesus Mercato obținuse șapte victorii în șaisprezece lupte de-a lungul carierei sale profesionale.

Găsit mort, înfăşurat într-o pătură

Jesus Ivan Mercado Cabrera era originar din Ciudad Obregon și, în ciuda rezultatelor nu foarte strălucite, intenționa să devină un boxer de top. Din păcate, visul său s-a sfârșit la vârsta de 21 de ani. Cu câteva zile înainte de a fi găsit, familia sa îl dăduse dispărut. Mai multe persoane au raportat un pachet abandonat acolo, pe marginea autostrăzii. De fapt, nu era un pachet; era corpul neînsuflețit al boxerului mexican, înfășurat într-o pătură.

Boxerul a fost identificat datorită tatuajelor pe care le avea pe trup. În timpul carierei sale profesionale la categoria cocoș, boxerul supranumit Rafaguita a avut un palmares nu tocmai strălucit: șapte victorii și nouă înfrângeri în 16 lupte, și urma să lupte în curând la Hermosillo, scrie Fan Page.

Procurorul General al statului Sonora a deschis o anchetă pentru a clarifica faptele. Conform primelor informații din presa locală, deși cadavrul a fost găsit înfășurat într-o pătură și legat cu bandă adezivă, nu au fost găsite semne de violență extremă. Sunt aşteptate rezultatele autopsiei.

