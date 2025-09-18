Boxerul Jesus Mercato, găsit mort la 21 de ani. Pugilistul era înfăşurat într-o pătură şi legat cu scoch
Boxerul Jesus Mercato a fost găsit mort, înfăşurat într-o pătură, lângă o autostradă, în Mexic. Tânărul de 21 de ani dispăruse de acasă de câteva zile.
Pugilistul a fost găsit pe drumul care duce spre San Luis Río Colorado, Sonora, înfășurat într-o pătură și acoperit cu bandă adezivă. Jesus Mercato obținuse șapte victorii în șaisprezece lupte de-a lungul carierei sale profesionale.
Jesus Ivan Mercado Cabrera era originar din Ciudad Obregon și, în ciuda rezultatelor nu foarte strălucite, intenționa să devină un boxer de top. Din păcate, visul său s-a sfârșit la vârsta de 21 de ani. Cu câteva zile înainte de a fi găsit, familia sa îl dăduse dispărut. Mai multe persoane au raportat un pachet abandonat acolo, pe marginea autostrăzii. De fapt, nu era un pachet; era corpul neînsuflețit al boxerului mexican, înfășurat într-o pătură.
Boxerul a fost identificat datorită tatuajelor pe care le avea pe trup. În timpul carierei sale profesionale la categoria cocoș, boxerul supranumit Rafaguita a avut un palmares nu tocmai strălucit: șapte victorii și nouă înfrângeri în 16 lupte, și urma să lupte în curând la Hermosillo, scrie Fan Page.
Procurorul General al statului Sonora a deschis o anchetă pentru a clarifica faptele. Conform primelor informații din presa locală, deși cadavrul a fost găsit înfășurat într-o pătură și legat cu bandă adezivă, nu au fost găsite semne de violență extremă. Sunt aşteptate rezultatele autopsiei.
