Bruxelles-ul va avertiza statele membre să nu închidă centralele nucleare prematur

Uniunea Europeană se pregătește să avertizeze țările membre să nu închidă prematur centralele nucleare, într-un moment în care Europa vrea să își consolideze aprovizionarea cu energie, pentru a face față impactului războiului din Iran.

Comisia Europeană urmează să publice miercuri un pachet de măsuri de răspuns la explozia prețurilor la energie. Conform unei prime variante a documentului, Executivul comunitar vrea reducerea taxelor pe electricitate și extinderea tehnologiile curate.

Într-o variantă revizuită a documentului, consultată marți de Reuters, Bruxelles-ul a stabilit diverse măsuri pentru ca guvernele să ofere "ajutor imediat", relatează Agerpres. Astfel, țările membre ar trebui "să evite închiderea prematură a activelor de generare, cum ar fi instalațiile nucleare existente care pot continua să furnizeze energie electrică fiabilă, cu costuri reduse și cu emisii reduse", se arată în documentul menționat, adăugând că acest lucru poate ajuta la reducerea necesarului de combustibili fosili în încălzire și industrie.

"Centralele nucleare furnizează energie curată, potrivită pentru creșterea integrării sistemelor și pentru oferirea de flexibilitate care facilitează implementarea în continuare a altor tehnologii curate", se mai arată în documentul menționat.

Luna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că închiderea centralelor nucleare europene a fost o "greșeală strategică", deoarece războiul din Iran a scos în evidență expunerea Europei la creșterea prețului importurilor de petrol și gaze.

Germania, cel mai mare consumator de energie din UE, a închis treptat centralele nucleare din cauza opoziției publice și a preocupărilor legate de siguranță după dezastrul de la Fukushima din 2011. Ultimul reactor nuclear din Germania a fost închis în 2023.

Spania intenționează să înceapă închiderea reactoarelor sale nucleare în 2027, deși companiile energetice au solicitat prelungirea duratei de viață a primului reactor programat să fie închis.

Alte state membre UE, inclusiv Belgia și Țările de Jos, și-au anulat planurile de renunțare la energia nucleară, deoarece încearcă să obțină cantități mari de electricitate stabilă, cu emisii reduse de carbon.

Recomandările UE, care nu sunt obligatorii, sugerează de asemenea, emiterea de vouchere energetice pentru cetățenii vulnerabili, ajutor financiar pentru instalarea de baterii și panouri fotovoltaice, reducerea prețului transportului public și apelul către firme să evite călătoriile cu avionul acolo unde este posibil.

