Merz: Germania a greșit grav renunțând la energia nucleară. Avem cea mai scumpă tranziție energetică din lume

Cancelarul Friedrich Merz a criticat decizia Germaniei de a renunța complet la energia nucleară, considerând-o o greșeală strategică majoră. El susține că Berlinul s-a grăbit să închidă centralele nucleare, o decizie luată de fostele guverne, inclusiv cel condus de Angela Merkel, după accidentul nuclear de la Fukushima (2011).

Cancelarul Friedrich Merz a spus miercuri seară la o conferință de afaceri în Saxonia-Anhalt că renunţarea la energia nucleară a fost "o greșeală strategică gravă" și a criticat guvernele anterioare pentru închiderea pripită a ultimelor reactoare nucleare ale țării.

Merz a lansat critici dure la adresa politicilor energetice ale predecesorilor săi, inclusiv ale fostului cancelar Angela Merkel, acuzându-i că au forţat Germania la cea mai costisitoare tranziție energetică din lume.

"A fost o greșeală strategică gravă să renunțăm la energia nucleară", a declarat Merz. "Dacă tot voiai să faci acest pas, ar fi trebuit măcar să păstrezi ultimele centrale nucleare din Germania în funcțiune acum trei ani, ca să păstrăm aceeași capacitate de producție a energiei electrice".

"Avem acum cea mai scumpă tranziție energetică din lume. Nu cunosc o altă țară care să-și îngreuneze situația și să o facă într-un mod atât de costisitor precum o face Germania. Ne-am fixat un obiectiv pe care acum trebuie să-l corectăm, dar pur și simplu nu avem suficientă capacitate de producție a energiei", a adăugat el.

În campania electorală de anul trecut, Merz a criticat dur Partidul Verzilor pentru politicile energetice "motivate ideologic", pe care le-a catalogat drept ineficiente și prea scumpe. Merz nu a pledat pentru revenirea la centralele nucleare convenţionale, dar a susținut explorarea tehnologiei nucleare de nouă generație, în special cea a reactoarelor modulare mici (SMR).

Germania a închis ultimele trei reactoare nucleare în aprilie 2023, marcând sfârșitul a peste 60 de ani de producție de energie nucleară pentru cea mai mare economie a Europei. Decizia de a renunța la energia nucleară a fost luată în 2011, în urma dezastrului de la Fukushima, Japonia.

