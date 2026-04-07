Xi Jinping cere dezvoltarea accelerată a unui nou sistem energetic bazat pe hidroenergie și energie nucleară

Preşedintele chinez Xi Jinping cere accelerarea construcţiei unui "nou sistem energetic" şi asigurarea securităţii energetice a ţării, într-un moment în care războiul din Iran şi tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz au afectat aprovizionarea cu combustibili fosili a naţiunii asiatice.

Xi, care nu s-a referit direct la conflictul din Orientul Mijlociu, a subliniat că China trebuie "să accelereze planificarea şi construcţia unui nou sistem energetic" şi să consolideze securitatea într-un context în care ţara promovează o schemă de aprovizionare mai diversificată, a relatat marţi postul de televiziune de stat CCTV.

Mesajul lui Xi Jinping

Liderul chinez a îndemnat, de asemenea, la "dezvoltarea activă, sigură şi ordonată a energiei nucleare" şi la "consolidarea construcţiei unui sistem de producţie, furnizare, stocare şi comercializare a energiei".

Mesajul vine după săptămâni în care războiul din Orientul Mijlociu a perturbat traficul maritim şi a crescut preţurile petrolului, din cauza blocadei de facto impuse de Iran asupra Strâmtorii Ormuz.

CCTV a relatat că, în primele etape ale noului plan cincinal, aprobat în martie şi care va guverna a doua cea mai mare economie a lumii pentru următorii cinci ani, China "a accelerat construcţia de noi tipuri de infrastructură energetică" pentru "a consolida lanţul de aprovizionare" şi "a promova dezvoltarea verde şi cu emisii reduse de carbon în sectorul energetic".

La sfârşitul lunii februarie, capacitatea instalată de energie eoliană şi solară a ajuns la 1,88 miliarde de kilowaţi, o creştere de 28,8% faţă de anul precedent, în timp ce generarea de energie electrică din surse regenerabile reprezintă deja aproximativ 40% din totalul naţional, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, CCTV a reamintit declaraţiile recente ale lui Xi Jinping, în care acesta a afirmat că energia pe bază de cărbune rămâne "baza energetică" a ţării şi ar trebui să joace un "rol de sprijin".

Cum afectează războiul din Iran China

Războiul din Orientul Mijlociu, care a inclus atacuri asupra infrastructurii energetice şi a afectat traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz, prin care trec aproximativ 20% din petrolul mondial şi aproximativ 45% din importurile de petrol şi gaze ale Chinei, a afectat deja Beijingul, crescând costurile energetice şi logistice, ceea ce a forţat autorităţile chineze să intervină temporar asupra preţurilor combustibililor pe plan intern. Cu toate acestea, Ministerul de Externe chinez a confirmat recent că unele nave chineze au putut tranzita Strâmtoarea Ormuz "după coordonarea cu părţile relevante".

China a condamnat în repetate rânduri atacurile Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, dar a subliniat şi necesitatea "respectării suveranităţii" statelor din Golf, cu care menţine legături politice, comerciale şi energetice strânse şi care au fost ţinta atacurilor iraniene.

