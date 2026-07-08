Bursele europene au închis miercuri în scădere accentuată, pe fondul escaladării tensiunilor din Orient

Pieţele bursiere europene au încheiat şedinţa de miercuri în scădere puternică, după ce perspectivele unei noi escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu au determinat investitorii să evite activele riscante, relatează CNBC, citat de News.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a închis cu un declin de aproape 2%, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că ”va lovi puternic Iranul în această seară”.

Toate sectoarele europene au închis pe minus

Aproape toate sectoarele europene au încheiat ziua pe minus, pe fondul accentuării aversiunii faţă de risc. Singura excepţie a fost sectorul petrolului şi gazelor, indicele Stoxx 600 Oil & Gas încheind şedinţa în creştere cu 1,9%, susţinut de avansul preţului petrolului.

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Principalele burse europene au înregistrat pierderi importante. Indicele DAX din Germania şi CAC 40 din Franţa au scăzut cu peste 2%, FTSE 100 din Marea Britanie a pierdut 1,7%, iar FTSE MIB din Italia a închis în declin cu 1,2%.