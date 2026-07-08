"Presa publică nu poate minți". Guvernul Ungariei a oprit posturile de radio și televiziune de stat

Lovitură de proporţii pentru presa de stat din Ungaria. Guvernul condus de Peter Magyar a oprit temporar emisia posturilor publice de radio şi televiziune. Principalul canal tv de stat a afișat un ecran negru cu mesajul: "Mass-media publică nu poate minți". Măsurile vin ca urmare a promisiunii premierului Peter Magyar de a pune capăt a ceea ce el a numit "propaganda" din perioada fostului premier Viktor Orban.

Postul public de la Budapesta a difuzat un mesaj care seamănă cu un necrolog, iar telespectatorii au citit un text scris cu alb pe un ecran complet negru.

"Presa publică nu poate minți. Ne cerem scuze pentru că facem asta timp de mulți ani. Emisiunea de știri este suspendată temporar", a transmis postul pulbic de la Budapesta.

Informaţia a fost transmisă după ce Guvernul condus de Peter Magyar a pus în practică avertismentele repetate în ultimul an.

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"Trebuie să ne asigurăm că marionetele numite să conducă autoritatea națională de comunicare și mass-media sunt înlocuite. Să ne asigurăm că legile care guvernează presa sunt schimbate și că există în sfârșit consecințe reale pentru condamnarea regulată în instanţă a organelor de presă pentru minciună, defăimare sau chiar denaturare", a spus Peter Magyar, premierul Ungariei.

"Nu vom închide presa publică. Dar vom suspenda serviciile de ştiri din mass-media publică până când vor da dovadă de imparţialitate şi obiectivitate", a mai afirmat Magyar.

Jurnalele de ştiri au fost suspendate pentru o perioadă nelimitată, iar postul public de televiziune este obligat să difuzeze doar filme. Guvernul susţine că reorganizează mass-media publică pentru a o face „independentă și credibilă”.

"Au mințit oamenii în mod regulat timp de mulți ani, au susținut lucruri neadevărate, presa publică a devenit în totalitate o presă de partid finanțată din banii contribuabililor maghiari. Au difuzat doar mesajele unui singur partid și au denaturat complet realitatea". "Cred că vom avea o mare sărbătoare în seara asta cu prietenii noștri", au spus oamenii.

Iar jurnaliştii postului public au sprijinul partidului FIDESZ.

"Vom face apel la Curtea Constituţională ca să stabilească dacă legea mass-media este aplicabilă în acest fel. Acest lucru este complet ilegal. Şi contrazice total, total normele europene", a declarat Tuzson Bence, fost ministru al Justiției.

Viktor Orban a reacţionat imediat - a numit decizia lui Peter Magyar ca fiind "o mişcare despotică" şi a recomandat admiratorilor săi un canal privat de televiziune.