Rusia și SUA neagă informațiile că Putin vrea în continuare să cucerească toată Ucraina și țări ex-sovietice
Kremlinul a respins luni informațiile publicate pe surse de Reuters, care a citat în weekend rapoarte ale serviciilor secrete americane, conform cărora președintele rus Vladimir Putin încă dorește să cucerească întreaga Ucraină și are inclusiv ambiții de a ocupa foste state sovietice aflate acum în NATO. Directoarea agenţiilor americane de informații, Tulsi Gabbard, a infirmat articolul Reuters, acuzând că încearcă să submineze eforturile președintelui Donald Trump pentru pace în Ucraina.
Kremlinul a comentat luni că percepţia serviciilor secrete americane asupra obiectivelor preşedintelui rus Vladimir Putin, potrivit căreia liderul de la Moscova ar vrea să cucerească toată Ucraina şi să recupereze părţi din Europa care au făcut cândva parte din Uniunea Sovietică, este una greşită, relatează Reuters.
Reuters a citat şase surse neidentificate care au afirmat că rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că Putin nu şi-a abandonat obiectivele de a cuceri toată Ucraina şi de a recupera părţi din Europa care au aparţinut fostei Uniuni Sovietice, inclusiv teritorii ale unor membri ai NATO.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni presei că nu ştie cât de fiabile sunt sursele citate de Reuters, dar că, dacă raportul este corect, atunci concluziile serviciilor secrete americane sunt greşite. "Acest lucru nu este deloc adevărat", a spus Peskov.
Şefa serviciilor secrete americane, Tulsi Gabbard, a citicat articolul publicat de Reuters, acuzând că încearcă să submineze eforturile președintelui Donald Trump pentru pace în Ucraina.
Gabbard a scris pe platforma X că liderii de top ai SUA au fost informați că "serviciile americane de informații consideră că Rusia încearcă să evite un război mai amplu cu NATO. De asemenea, rapoartele au evaluat că, așa cum au arătat ultimii ani, prestaţia Rusiei pe câmpul de luptă indică faptul că, în prezent, aceasta nu are capacitatea de a cuceri și ocupa întreaga Ucraină, cu atât mai puțin Europa".Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰