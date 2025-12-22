O groapă apărută din senin pe un canal navigabil din UK a înghiţit mai multe bărci: "Au crezut că e cutremur"

O "groapă de tasare" a apărut într-un canal din Shropshire, în vestul Angliei şi a "înghiţit" mai multe ambaracţiuni. Imaginile aurprinse arată că integritatea structurală a unei porțiuni din canalul navigabil din Whitchurch a cedat complet, ridicând astfel problema unei posibile inundații, scrie BBC.

"Am fost treziți în jurul orei 04:20 dimineața de un zgomot puternic în barcă, lucrurile au început să alunece din dulapuri… Am coborât de pe barcă [...]" a declarat un localnic pentru BBC.

Acesta a estimat că porțiunea afectată are între 45 și 55 de metri lungime, iar groapa formată are aproximativ 4 metri adâncime. Două bărci s-ar scufundat în prăpastia formată, iar alte două au rămas suspendate pe margine. În acea zonă, apa pare să fi dispărut complet.

Serviciul de pompieri și salvare din Shropshire a transmis că intervine în urma unei alunecări de teren și că a trimis la fața locului 50 de pompieri. Potrivit autorităţilor, nu s-au raportat victime în zona incidentului.

Trustul Canalelor și Râurilor a descris incidentul ca fiind o "ruptură" în canal.

"Până la 15 persoane au trebuit evacuate, iar mai multe ambarcațiuni au fost afectate" au declarat autorităţile. Potrivit BBC, oamenii din zonă au crezut că "a avut loc un cutremur".

