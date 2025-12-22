Antena Meniu Search
O groapă apărută din senin pe un canal navigabil din UK a înghiţit mai multe bărci: "Au crezut că e cutremur"

O "groapă de tasare" a apărut într-un canal din Shropshire, în vestul Angliei şi a "înghiţit" mai multe ambaracţiuni. Imaginile aurprinse arată că integritatea structurală a unei porțiuni din canalul navigabil din Whitchurch a cedat complet, ridicând astfel problema unei posibile inundații, scrie BBC.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 15:32
"Am fost treziți în jurul orei 04:20 dimineața de un zgomot puternic în barcă, lucrurile au început să alunece din dulapuri… Am coborât de pe barcă [...]" a declarat un localnic pentru BBC.

Acesta a estimat că porțiunea afectată are între 45 și 55 de metri lungime, iar groapa formată are aproximativ 4 metri adâncime. Două bărci s-ar scufundat în prăpastia formată, iar alte două au rămas suspendate pe margine. În acea zonă, apa pare să fi dispărut complet.

Serviciul de pompieri și salvare din Shropshire a transmis că intervine în urma unei alunecări de teren și că a trimis la fața locului 50 de pompieri. Potrivit autorităţilor, nu s-au raportat victime în zona incidentului.

Trustul Canalelor și Râurilor a descris incidentul ca fiind o "ruptură" în canal.

"Până la 15 persoane au trebuit evacuate, iar mai multe ambarcațiuni au fost afectate" au declarat autorităţile. Potrivit BBC, oamenii din zonă au crezut că "a avut loc un cutremur".

uk marea britanie groapa
