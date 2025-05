Cannes 2025. Regizorul Wes Anderson a ironizat ideea lui Trump de a pune tarife pe filme: "Poţi să reţii filmul în vamă?"

Regizorul american Wes Andreson a ironizat planurile preşedintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale pentru filmele produse în afara Statelor Unite. Acesta a sugerat că planul ar afecta în principal financiar cineaştii ca el şi că ar fi inaplicabil, a relatat The Guardian, citat de news.ro.

"Poţi să reţii filmul în vamă?", a întrebat regizorul fanteziei cinematografice la o conferinţă de presă din cadrul Festivalului de Film de la Cannes. "Am impresia că nu se expediază aşa. Nu sunt sigur că vreau să cunosc detaliile, aşa că voi amâna răspunsul meu oficial".

Trump vrea să pună tarife de 100% pentru filmele "produse în ţări străine"

La începutul acestei luni, Trump a anunţat pe platforma sa Truth Social un tarif de 100% pentru toate filmele "produse în ţări străine", susţinând că industria cinematografică americană moare "foarte repede" deoarece tot mai mulţi regizori americani filmează în alte ţări pentru a beneficia de stimulente fiscale sau de costuri de producţie mai ieftine.

"Tariful este fascinant din cauza celor 100%", a declarat Anderson, care se află la Cannes pentru a-şi promova noul film The Phoenician Scheme, care a fost filmat în mare parte la Studioul Babelsberg din Potsdam, lângă Berlin, Germania. "Nu sunt un expert în acest domeniu al economiei, dar simt că înseamnă că Trump spune că va lua toţi banii. Şi apoi ce vom obţine?".

De la anunţul din 5 mai, preşedintele american, uşor distrat, nu a mai făcut nicio precizare cu privire la planurile sale privind tarifele pentru filme. O scrisoare deschisă semnată de marile studiouri, de sindicatele din industria cinematografică şi de "ambasadorii de la Hollywood" ai lui Trump, Jon Voight şi Sylvester Stallone, solicită în schimb guvernului să încerce să relanseze industria cinematografică americană prin stimulente fiscale, menţionându-le în special pe cele existente în Marea Britanie şi Australia.

Filmul lui Anderson trage semne de alarmă cu privire la capitalism

În The Phoenician Scheme, un actor portorican, industriaş nemilos şi egocentric care devine preocupat de viitorul averii sale după ce supravieţuieşte unei tentative de asasinat, începe să întrevadă eroarea căilor sale.

Anderson l-a descris pe Korda ca întruchipând "întunericul unui anumit tip de capitalist" şi ca fiind "un personaj care nu este cu adevărat preocupat de modul în care marile decizii pe care s-a împuternicit să le ia pentru lume afectează populaţii, forţe de muncă şi peisaje".

The Phoenician Scheme are ca protagonişti o serie de personalităţi de la Hollywood, cu apariţii majore şi minore ale lui Bill Murray, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson şi Michael Cera. La Cannes, Anderson a anunţat că lucrează la un scenariu pentru un viitor film cu actorul britanic Richard Ayoade, care joacă un luptător de gherilă în stilul lui Che Guevara în The Phoenician Scheme.

Întrebat dacă plănuieşte să facă o continuare la oricare dintre celelalte 12 lungmetraje pe care le-a regizat până acum, Anderson şi-a anunţat dorinţa de a face o a doua parte la The Life Aquatic with Steve Zissou, din 2004, şi a dat mâna spontan cu Bill Murray pentru acest proiect.

