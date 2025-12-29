Antena Meniu Search
Preşedintele american Donald Trump a avut o discuţie telefonică "pozitivă" cu Vladimir Putin, anunţă Casa Albă

Preşedintele american Donald Trump a avut o discuţie la telefon ”pozitivă” cu omologul său rus Vladimir Putin luni despre Războiul din Ucraina, la o zi după o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, în Florida, anunţă o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 19:35
Preşedintele american Donald Trump a avut o discuţie telefonică "pozitivă" cu Vladimir Putin, anunţă Casa Albă - Profimedia

"Preşedintele Trump a încheiat o discuţie la telefon pozitivă cu preşedintele (rus Vladimir) Putin despre Ucraina", anunţă pe X Karoline Leavitt.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, după discuţiile purtate duminică cu liderul american Donald Trump, că garanţiile de securitate oferite de SUA Kievului, în forma lor actuală, ar urma să aibă o valabilitate de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire. Zelenski a precizat că şi-ar dori ca partea americană să ia în considerare extinderea acestui termen la "30-40-50 de ani" şi că o astfel de mutare ar reprezenta o "decizie istorică" a liderului american.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, în timpul negocierilor purtate duminică în Florida cu președintele american Donald Trump, s-a confirmat că Ucraina va beneficia de garanții solide de securitate din partea SUA. Ambii lideri și-au exprimat optimismul că se află aproape de încheierea unui acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina, scriu Politico şi Pravda.

"Într-adevăr, acum acestea nu sunt pe termen nelimitat. În documente sunt prevăzute pentru 15 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestor garanții de securitate. I-am ridicat această problemă președintelui. I-am spus că încă avem un război în desfășurare și că durează de aproape 15 ani. Și, prin urmare, mi-aș dori foarte mult ca aceste garanții să fie mai îndelungate", a declarat Volodimir Zelenski.

"I-am spus că ne-am dori să luăm în calcul posibilitatea unui termen de 30-40-50 de ani. Și asta ar fi o decizie istorică a președintelui Trump. Președintele a spus că se va gândi la asta", a mai spus liderul ucrainean.

Forma exactă a garanțiilor de securitate rămâne neclară, deși SUA a indicat că acestea ar putea reflecta protecțiile prevăzute de Articolul 5 al NATO. Zelenski a declarat că le consideră credibile dacă sunt susținute de SUA și sprijinite de aliații europeni.

"Cred că prezența trupelor internaționale reprezintă o adevărată garanție de securitate, este o întărire a garanțiilor de securitate pe care partenerii noștri ni le oferă deja", a spus liderul ucrainean.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

casa alba donald trump vladimir putin razboi ucraina casa alba karoline leavitt
