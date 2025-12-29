Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani şi un acord pentru reconstrucţia ţării, în caz de pace. Totul face parte dintr-un plan de pace în 20 de puncte, discutat în Florida de Volodimir Zelenski şi Donald Trump. Cei doi lideri nu se înţeleg însă în privinţa cedării regiunii Donbas, aşa cum cere Rusia.

Îmbrăcat la costum negru şi cu zâmbetul pe buze, Volodimir Zelenski a fost primit de Donald Trump la reşedinţa sa din Mar-a-Lago. Preşedintele american a oferit garanţii de securitate valabile 15 ani, un termen pe care Zelenski îl vrea de trei ori mai mare. Liderul ucrainean cere un armistiţiu de 60 de zile pentru a organiza un referendum de aprobare a planului şi trupe internaţionale de menţinere a păcii.

"Am acoperit, unii ar spune, 95%, nu ştiu exact ce procent, dar am făcut multe progrese", a declarat Donald Trump.

"Avem realizări importante: un plan de pace în 20 de puncte, aprobat în proporţie de 90%, garanţiile de securitate SUA - Ucraina aprobate în totalitate. Am convenit că garanţiile de securitate sunt principalul reper pentru obţinerea unei păci durabile", a declarat Volodimir Zelenski.

Rămân însă capitole la care Trump şi Zelenski nu s-au pus de acord. Viitorul centralei nucleare Zaporojie nu este încă decis. În plus, Rusia pretinde întreaga regiune Donbas, lucru refuzat de Kiev.

"Cred că o parte din teritoriul despre care vorbiţi (Donbas - n.r.) a fost deja ocupată. O parte din teritoriu poate fi încă disputată, dar poate fi ocupată în următoarele luni. Şi e mai bine să încheiaţi acum un acord", a declarat Donald Trump.

Înainte de întrevederea cu Zelenski, Donald Trump a vorbit 75 de minute la telefon cu Vladimir Putin. Concluziile lui l-au şocat pe liderul ucrainean.

"Rusia va ajuta (la reconstrucţia Ucrainei - n.r.). Rusia vrea ca Ucraina să aibă succes. Sună puţin ciudat. Președintele Putin a fost foarte generos în privinţa sentimentelor legate de succesul Ucrainei, inclusiv prin furnizarea de energie, electricitate și alte lucruri la prețuri foarte mici", a declarat Donald Trump, lângă un Volodimir Zelenski aparent tulburat de declaraţie.

Astăzi, Trump şi Putin au purtat o nouă conversaţie. Liderul rus şi-a convocat şi generalii şi a ordonat ca ofensiva să continue.

"Trupele din diferitele grupuri avansează cu încredere, străpungând apărarea inamică. Unitățile Forțelor Armate Ucrainene se retrag de-a lungul întregii linii de contact", a declarat Vladimir Putin.

Pe reţelele de socializare, emisarul lui Putin a postat un clip care a revoltat mii de oameni. Kirill Dmitriev a fost filmat în timp ce făcea wakesurfing în Miami.

Detaliile planului de pace în 20 de puncte au fost discutate şi cu şapte lideri europeni, şeful NATO şi preşedinta Comisiei Europene.

Săptămâna viitoare, şefii de state şi guverne din Coaliţia de Voinţă se vor întâlni la Paris pentru a decide cum va participa fiecare ţară în parte.

