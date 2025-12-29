Antena Meniu Search
În noaptea de 29 decembrie, Kievul a lansat un atac cu 91 de drone asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Toate dronele au fost distruse, a declarat reporterilor ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

de Redactia Observator

29.12.2025
"În noaptea de 29 decembrie 2025, regimul de la Kiev a lansat un atac terorist cu 91 de drone de atac cu rază lungă de acțiune asupra reședinței prezidențiale ruse din regiunea Novgorod. Toate dronele au fost distruse de sistemele de apărare aeriană ale Forțelor Armate Ruse", a relatat Lavrov, relatează agenţia TASS.

Lavrov a declarat că luni noapte, Ucraina ar fi atacat reședința lui Putin din regiunea Novgorod (referindu-se la reşedinţa din Valdai) folosind 91 de drone de atac.

Apărarea aeriană ar fi distrus toate dronele. În același timp, Lavrov a spus că "poziția de negociere a Rusiei va fi revizuită", dar Rusia nu are nicio intenție de a se retrage din procesul de negocieri cu Statele Unite cu privire la Ucraina.

Inițial nu era clar dacă Putin se afla în reședință în acel moment.

Lavrov a menționat că atacul a avut loc în timpul negocierilor privind un posibil acord de pace cu Ucraina și că, deși Rusia nu va părăsi negocierile, poziția Moscovei va fi revizuită.

De asemenea, potrivit acestuia, aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns, iar obiectivele atacurilor de represalii și momentul aplicării lor de către forțele armate ruse au fost stabilite.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins luni acuzațiile Rusiei, calificându-le drept "o nouă serie de minciuni".

El a declarat reporterilor, prin WhatsApp, că Rusia încearcă, prin astfel de declarații, să submineze progresele înregistrate în negocierile de pace dintre Ucraina și SUA și că Moscova pregătește terenul pentru un atac asupra clădirilor guvernamentale ucrainene din Kiev, relatează Agerpres.

Zelenski l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să reacționeze în mod corespunzător la amenințările rusești.

